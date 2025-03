È in arrivo il circo ‘teatrale’ Alis New World

Dal 21 al 23 marzo il PalaGalassi accoglierà la compagnia Le Cirque Top Performers con lo spettacolo di arti circensi ‘Alis New World’. Sul palco si esibirà un cast composto da 18 artisti internazionali, tra cui acrobati, giocolieri ed equilibristi, premiati sui più prestigiosi palcoscenici mondiali. I performer, provenienti da Stati Uniti, Argentina, Russia, Mongolia, Francia, Grecia e Ucraina, trasformeranno la serata in un’esperienza indimenticabile per grandi e piccoli.

Il cerimoniere e direttore artistico dello show è Pippo Crotti, entrato nel gruppo nel 2018 dopo essere stato il protagonista di oltre 1.500 repliche di ‘Totem’, lo spettacolo del Cirque du Soleil. In Italia ha interpretato serie di successo, film e spettacoli per le più importanti reti tv, come Rai, Mediaset e Sky. I biglietti per ‘Alis New World’ sono disponibili sulla piattaforma Ticketone a partire da 34,50 euro per l’intero (secondo anello frontale numerato).

Crotti, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova versione dello spettacolo?

"Le edizioni precedenti dello show erano un gran galà di artisti provenienti da tutto il mondo. Questa nuova versione, pur restando fedele allo stile del circo contemporaneo, assume un’impronta teatrale. C’è uno storytelling definito: la storia di Alis celebra il passaggio dall’universo magico dell’infanzia al mondo degli adulti. In scena ci saranno giocolieri, trapezisti, clown e personaggi iconici come il Cappellaio Matto, che interpreterò io".

Il pubblico verrà coinvolto durante le performance?

"Sono il primo personaggio a entrare in scena e colui che rompe la quarta parete, interagendo con il pubblico. Lo show è ricco di improvvisazione, quindi ogni replica può riservare elementi nuovi, anche in base alle reazioni degli spettatori. È uno spettacolo adatto a tutti: i bambini, in particolare, restano a bocca aperta".

Il cast riunisce artisti provenienti da tutto il mondo. Com’è lavorare in un contesto multiculturale?

"Siamo tutti professionisti abituati a stare in tournée e interagire con persone che arrivano da paesi diversi. Ci vuole spirito di adattamento perché da una nazionalità all’altra cambia anche il modo di scherzare. Per me questo è stimolante e affascinante".

Qual è l’emozione che volete suscitare negli spettatori?

"Vogliamo regalare alle persone qualche ora di autentico stupore, in un’epoca in cui la meraviglia nella vita quotidiana è rara. Non solo: desideriamo lasciare un messaggio, soprattutto ai più giovani, invitandoli a non temere di crescere. Anche Alis ha paura di affacciarsi al mondo degli adulti, ma serve coraggio".