È la cura della salute, bellezza. La cena per "umanizzare" l’ospedale

Tutto pronto per il grande evento di giovedì, il Charity Dinner Ior, tradizione che in città si rinnova ogni anno a partire dal 2018. Scenario dell’appuntamento, l’Auditorium San Giacomo, con 202 persone a sedere. Ed è già tutto sold out.

Obiettivo della cena, come vuole consuetudine, sostenere i lavori di "umanizzazione" nel reparto di chirurgia e terapie oncologiche avanzate del Morgagni-Pierantoni, eccellenza riconosciuta del nostro territorio. Concetto introdotto anche dalle linee guida suggerite dal ministero della Salute alle strutture ospedaliere, l’"umanizzazione" si basa sul presupposto che luoghi di cura più confortevoli raccontino più dell’accoglienza e meno della malattia e della sofferenza, e rappresentino quindi "un valore aggiunto per chi si sottopone alle terapie e anche per chi quelle terapie le somministra ogni giorno, trascorrendo in corsia più tempo che a casa". Per questo il reparto guidato da Giorgio Ercolani ha deciso di seguire le orme di altri dipartimenti del Morgagni-Pierantoni sottoposti a restyling negli anni passati.

Lavori di ristrutturazione che hanno sempre trovato il sostegno dello Ior, tanto che l’edizione 2023 del Charity Dinner era proprio dedicata al sostegno delle opere di umanizzazione della chirurgia senologica, guidata di Annalisa Curcio: furono circa 200 i partecipanti, per un contributo finale di oltre 19mila euro. Reparto che sarà sicuramente protagonista anche quest’ano: sul palco dell’Auditorium salirà Andrea Lippi, medico che porterà il proprio punto di vista sul "valore aggiunto di prestare un’opera tanto importante al servizio del benessere della cittadinanza in ambienti così belli e ospitali". Poi spazio alle emozioni, grazie alla testimonianza di una paziente che all’interno del reparto è stata operata e ha trascorso la degenza. Si tratta di Sara Liverani, artista del territorio conosciuta col nome d’arte di ’Lady Sara Tattoo’, 39enne che ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno a ottobre 2023. La pittrice sarà presente per sottolineare quanto sia stato inatteso e importante, ai fini del ricovero e della ripresa post-operatoria, trovarsi all’interno di un ambiente "umanizzato".

"Lo diciamo da anni: anche la bellezza cura – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi –. Per questo, quando vediamo l’impegno di migliorare l’offerta degli ambienti degli ospedali della Romagna, ci siamo sempre sentiti coinvolti. Il motivo è semplice: far sentire al meglio le nostre pazienti e i nostri pazienti è un dovere proprio perché lo Ior nasce per questo".