E la Lega scende in campo così: "Partiamo col solito entusiasmo"

E’ il deputato Jacopo Morrone a tenere a battesimo la lista della Lega per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini, ricordando come sette anni fa fu proprio lui a indicare per primo il nome dell’allora sindaco di Meldola come candidato per le elezioni del 2019, che hanno poi portato, per la prima volta, il centrodestra a vincere in città.

"Voglio ringraziare i consiglieri e gli assessori – ha esordito Morrone –, che in questi 5 anni hanno sempre sostenuto la giunta e fatto un grande lavoro. Siamo qui ora per portare a termine il lavoro intrapreso perché, come potete vedere, la città è piena di cantieri, che forse qualche noia possono dare, ma che sono la testimonianza di quanto si è fatto e di quanto possiamo ancora fare".

La Lega, forte del 24% delle preferenze nel 2019, è il gruppo consiliare più consistente della legislatura che sta terminando. In giunta esprime il vicesindaco, Daniele Mezzacapo, che è capolista in queste elezioni, e Andrea Cintorino, anche lei confermata in lista. "La Lega è il partito a cui mi sono affidato – ha ricordato Zattini –, che mi ha sostenuto sempre fedelmente in questi 5 anni". Sottolineando anche come non vi sia mai stata una decisione di giunta che non fosse all’unanimità.

Una lista, quella che si accinge a correre per queste amministrative, che vede all’interno anche esponenti di altre forze politiche cittadine. "Sono con noi – ha illustrato Morrone – anche l’assessora Barbara Rossi e Francesco Lasaponara di Centrodestra per Forlì, così come Lauro Biondi del Club della Libertà. Partiamo per questa campagna elettorale da 0-0, ma partiamo per vincere ancora una volta con lo stesso entusiasmo di sempre".

Elencando poi i tanti progetti realizzati da questa amministrazione, come la facoltà di medicina, l’ex Eridania, la Ripa, il nuovo carcere. "Oggi il Natale di Forlì è conosciuto in tutta Italia – ha affermato –, cinque anni fa non lo conoscevano neanche a Durazzanino". C’è l’annuncio poi che il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Forlì a presentare il suo libro il 19 maggio alle 20 al Grand Hotel. Hanno quindi preso la parola il consigliere Albert Bentivogli, l’assessora Rossi, Lauro Biondi, che ha elencato gli altri quattro candidati in lista espressione del Club della Libertà: Maria Benedetta Borini, Silvia Ortolani, Rita Veneroni e Beatrice Zoli.

"Non vi parlerò delle cose interne a Forza Italia – ha esordito Biondi, consigliere comunale di Forza Italia che si è autosospeso dal partito –, non sono qui per fare polemica, sono qui per fare una battaglia di contenuti e di progetto". Sono infine intervenuti l’assessora Cintorino, il consigliere (anche regionale) Massimiliano Pompignoli e il capolista Daniele Mezzacapo.