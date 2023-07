"È la vetrina della città, si doveva intervenire"

"Cominceremo i lavori di corso della Repubblica con un mesetto circa di ritardo rispetto ai programmi, ma solo a causa dell’alluvione. Devo dire che sono soddisfatto e contento". Vittorio Cicognani è l’assessore ai lavori pubblici dell’amministrazione comunale ed esordisce così presentando le opere che si faranno da lunedì prossimo, fino a dicembre 2024. L’altro elemento che Cicognani sottolinea, sono "gli accorgimenti che sono stati presi per ridurre l’impatto dei lavori: ciò comporterà un allungamento dei tempi di realizzazione, inizialmente previsti di durata minore".

L’assessore ricorda di aver fatto un incontro con i residenti e i commercianti, allo scopo di informare sul programma dei lavori e le loro conseguenze; quindi allarga lo sguardo ad altri interventi. "Il progetto di riqualificazione di corso della Repubblica non è fine a se stesso, ma si innesta su altri che hanno riguardato il viale della stazione e i giardini pubblici. Presto sarà indetta la gara per la riqualificazione della Galleria Vittoria, che tornerà a mettere a disposizione 110 posti auto nel parcheggio sotterraneo che avrà accesso da via Oberdan".

Dal canto suo il sindaco Gian Luca Zattini prende spunto dall’illustrazione del cantiere di corso della Repubblica per fare alcune considerazioni riferite all’operato della giunta. "Premetto che il cantiere creerà molti disagi, l’intervento infatti sarà complesso, ma il corso è la vetrina della nostra città ed è importante intervenire, dopo che era in stato di abbandono totale da 25 anni. Ma alla fine avremo una città più bella e funzionale".

Aggiunge il primo cittadino che "fare lavori come questi a un anno dalle elezioni è un atto di coraggio, non ci porta consensi. Ma abbiamo un’idea di città che non pensa solo al domani ma è rivolta ai prossimi cinquanta o cento anni. Faccio un esempio: l’intervento sul patrimonio culturale era indispensabile, perché c’erano tante cose che non funzionavano".

Infine Zattini lancia alcune frecciate contro una serie di soggetti che hanno rivolto critiche all’amministrazione comunale negli ultimi mesi e non solo riguardo alla gestione dell’emergenza e alla ricostruzione post alluvione. "Molte polemiche in città sono state sollevate in modo strumentale, noi stiamo creando qualcosa di nuovo".