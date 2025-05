È morto l’assicuratore Pierotti, vasto cordoglio

Vasto cordoglio ieri in città alla notizia della scomparsa di Giuseppe Mario Pierotti, socio fondatore di Mpp Assicurazioni e molto noto in città, oltre che per la sua attività professionale e le cariche rivestite, anche per il suo impegno a favore di iniziative e di varie realtà forlivesi.

Soci, dipendenti e collaboratori della Mpp piangono "la perdita di una figura cardine per la nostra agenzia – scrivono in una commossa nota –. Ma Giuseppe Pierotti – aggiungono – è stato molto più di un fondatore. È stato una guida autorevole e appassionata, un punto di riferimento costante, un collega leale e un amico generoso. Con la sua visione autentica, il suo rigore e la sua umanità ha tracciato la strada che continuiamo a percorrere ogni giorno. Sempre guidato da un forte senso di responsabilità e impegno verso il bene comune".

Un sentito messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco Gian Luca Zattini. "Con profondo dolore – le parole del primo cittadino forlivese – abbiamo appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa di Giuseppe Pierotti, figura di spicco nel mondo assicurativo romagnolo e sostenitore di iniziative benefiche a favore delle istituzioni sanitarie, culturali e sportive. Insignito del titolo onorifico di Cavaliere del Lavoro, ha dedicato forte impegno e massima dedizione al proprio percorso professionale, qualificandosi per autorevolezza, serietà e attenzione. Sempre attento alla vita cittadina e allo sviluppo delle realtà di alto valore sociale, Pierotti – continua Zattini – ha sostenuto con convinzione e animo generoso molte organizzazioni di grande importanza nell’assistenza alle persone malate e per promuovere la ricerca scientifica. Un riconoscimento particolare è legato alla determinazione con la quale ha creduto fin dalla nascita al Festival di Caterina e per la disponibilità a creare borse di studio a favore degli universitari".

Pierotti lascia la moglie Rosella, la figlia Michela e gli amati nipoti. Domani alle 15 il funerale sarà celebrato in duomo.