È nata in città l’Associazione nazionale forense

Si è costituita a Forlì la nuova sede provinciale dell’Anf, l’Associazione Nazionale Forense: potranno far parte gli avvocati e i praticanti iscritti nei relativi albo e registro. Il sodalizio ha tra gli obiettivi principali quello di rafforzare il ruolo della professione forense: "Vogliamo poter operare sempre meglio – scrive Anf Forlì-Cesena in una nota – nell’imprescindibile attività di difesa dei diritti dei cittadini. L’avvocatura infatti rappresenta una parte essenziale nell’amministrazione della giustizia in rapporto con le istituzioni, in quanto esplicitazione di un diritto costituzionalmente protetto".

Nell’attività sono previsti gruppi di lavoro, di studio e ricerca cui potranno far parte gli iscritti che vorranno approfondire le diverse problematiche giuridiche e dell’avvocatura. "Uno dei temi particolarmente a cuore ad Anf sarà la formazione e l’aggiornamento continuo, anche attraverso convegni, offerti gratuitamente agli iscritti". Tanto che il primo appuntamento è già stato organizzato il 20 gennaio a palazzo Albicini: si è trattato di un convegno sul tema ‘Logica ed argomentazione giuridica’. L’evento è stato anche l’occasione per la presentazione ufficiale dell’associazione.

Ricoprono cariche istituzionali in Anf Forlì-Cesena Maria Gabriella Di Pentima con il ruolo di presidente, Alessia Semprini vicepresidente, Enrica Spadafora segretario e Michela Petracci Tesoriere (tutte e quattro esercitano la professione di avvocato). "Tutti gli aderenti all’Associazione beneficeranno oltre che della gratuità di una serie di eventi, anche di una scontistica in diversi esercizi commerciali convenzionati".