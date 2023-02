E nella mappa si attende Ercole Baldini

Marco

Bilancioni

esempio perfetto è quello di Franco Rusticali, che proprio Zattini ha detto di voler onorare, quasi scommettendo sul suo bis (si potrà fare solo nel 2026): Rusticali ebbe duri scontri con Roberto Balzani, anche all’epoca delle primarie che incoronarono Davide Drei, perciò non si può dire che sia un punto di riferimento del Pd moderno. Sembra un messaggio anche agli alleati: i sindaci vengono ricordati per ciò che fanno, per come rappresentano la città (tutta) e non per una presunta fedeltà alle scelte, spesso estemporanee, dei partiti nazionali.

Perché la toponomastica sia un dossier risolto, manca però un nome, che è quello – ovviamente bipartisan – di Ercole Baldini. Il sindaco ha ripetuto che è presto per trovare una soluzione (bisognerebbe aspettare 10 anni, però è possibile chiedere una deroga) ma ha anche promesso che sarà qualcosa di importante. C’è la proposta di intitolare a Ercole la stazione, ma il dialogo con le Ferrovie è un enigma. Attorno al nome del nostro più grande campione, piuttosto, servono dimensioni adeguate e rimandi al valore dello sport e del ciclismo. E dov’è che la città ha spazio? Si torna sempre lì, all’Eridania: se prevalesse l’idea di dare al luogo una vocazione sportiva, ecco che si potrebbe pensare di creare nell’ex zuccherificio uno spazio per il ‘museo Baldini’, con i suoi cimeli.