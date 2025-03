È online il nuovo sito del Comune artusiano, finanziato con i fondi del Pnrr

È online il nuovo sito istituzionale del Comune di Forlimpopoli, le cui pagine sono state caricate nello scorso fine settimana. Nuovi i colori, così come la veste grafica e l’impostazione pensata per una più facile navigazione da parte dei cittadini.

Il restyling del sito rientra nell’ambito delle misure per favorire il processo di innovazione digitale degli enti locali finanziato dal Pnrr ed è stato sviluppato seguendo le linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione indicate da Agid – Agenzia per l’Italia digitale. A tirare le fila dell’intervento è l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, a cui è affidata la funzione informatica anche per Forlimpopoli.

Il nuovo sito, con lo stesso indirizzo www.comune.forlimpopoli.fc.it, è ancora in fase di popolamento, cioè si sta ancora procedendo alla pubblicazione dei contenuti che erano già stati redatti nella sua precedente versione.

Per questo è possibile che, per alcuni giorni, si possano verificare dei problemi di collegamento.