E ora è ufficiale: Filippo Scogli è il candidato del centrosinistra

Il discorso di commiato della sindaca Gessica Allegni è stata anche l’occasione per il lancio del candidato alla fascia tricolore per le imminenti elezioni amministrative. È stata lei stessa ad annunciare che la coalizione di centrosinistra sosterrà con convinzione Filippo Scogli. Un passaggio di testimone che si è consumato con un lungo abbraccio, prima che lo stesso Scogli prendesse la parola.

"Dirò poco – ha esordito il neo candidato – perché siamo qui per il saluto di Gessica e ci sarà poi modo di presentare la squadra con cui affronteremo le elezioni amministrative e con la quale ci candidiamo a proseguire il lavoro fatto finora". Sono emozionate le prime parole dell’attuale assessore ai lavori pubblici. "Un ringraziamento ai partiti per la loro fiducia nei miei confronti e a Gessica per averci fatto sentire parte di un vero percorso. Questo è il frutto del lavoro fatto in questi anni".

Scogli, classe 1971, vive a Santa Maria Nuova e ha una piccola azienda di serramenti; è stato segretario del circolo cittadino del Partito Democratico, prima che Allegni lo chiamasse a ricoprire il ruolo di assessore appunto ai lavori pubblici. Precedentemente era stato consigliere comunale e capogruppo di maggioranza. Ad affiancarlo in questa nuova avventura dovrebbero essere quati tutti i componenti di giunta, così come gran parte del gruppo di maggioranza in consiglio comunale.

Nei prossimi giorni verrà stabilita la data nella quale sarà presentata ufficialmente la candidatura. Il 18 febbraio gli organi politici del Comune di Bertinoro decadranno a seguito delle dimissioni della sindaca e interverrà così per la gestione amministrativa corrente un commissario prefettizio che condurrà il Comune alle elezioni. La data non è ancora stata stabilita dal ministero, che può scegliere in una finestra che va dal 15 aprile al 15 giugno; in molti prevedono che queste comunali vengano fissate per la fine di maggio o i primissimi di giugno.

A sostenere la candidatura di Scogli, al momento, c’è tutta la coalizione di centrosinistra che sosteneva già Allegni, compresa Rifondazione Comunista, rappresentata in giunta dall’assessora Silvia Federici, oltre ai Verdi, con Sara Londrillo e il capogruppo Ilic Poggiolini, ai Socialisti e ai vari indipendenti.

All’evento di commiato di Allegni erano presenti pure alcuni consiglieri di opposizione del gruppo Misto, anche se sembra poco probabile che possano aggregarsi alla coalizione che appoggerà Scogli.

Matteo Bondi