È partito il ‘miglior barista’. Zattini: "Mestiere sinonimo di qualità e accoglienza"

Partiti. Domenica abbiamo pubblicato il primo tagliando dell’edizione 2025/26 del ‘Miglior barista’, iniziativa che consente ai lettori di votare l’esercente preferito: da domenica, sono già in azione le forbici per ritagliare il coupon (che riproponiamo oggi in questa stessa pagina) e conservarlo, dopo aver debitamente inserito nome, cognome e attività, in attesa di portare in redazione quanto raccolto. Oggi dà idealmente il ‘via’ all’iniziativa uno che non ha mai nascosto di aver partecipato: al di là del ruolo istituzionale, il sindaco Gian Luca Zattini in passato ha detto pubblicamente di aver votato, come molti altri forlivesi, per il proprio barista di fiducia.

Anche quest’anno, l’iniziativa ‘il Miglior Barista’ promossa da Confcommercio Forlì in collaborazione con il Resto del Carlino ed Estados Cafè, ci proietta nella dimensione domestica e inclusiva del bar di paese e di città. In questi luoghi si condividono sentimenti e punti di vista, si scambiano opinioni e si rafforza quel rapporto prezioso ed esclusivo che da sempre intercorre tra cittadini e baristi. Ancora una volta, attraverso la raccolta dei tagliandini, racconteremo la storia di una professione difficilissima e fortemente radicata nella storia della nostra comunità, che agisce da sentinella di un intero territorio e coltiva sapientemente la capacità di ascolto e comprensione.

Un barista, infatti, è un punto di riferimento insostituibile per i propri clienti, una persona con la quale potersi confidare in un ambiente sereno e familiare. Ecco perché questa gara assume il carattere speciale di una ricorrenza popolare e partecipata. La raccolta dei tantissimi coupon, la loro compilazione e la consegna alla redazione de Il Resto del Carlino, sono la testimonianza concreta di un affetto caloroso e diffuso per tutti coloro che, lavorando, ci accolgono sorridenti dall’altra parte del bancone, con simpatia e grande professionalità.

Nel rappresentare il volto di un locale, il ‘front office’ di una comunità, il barista combina competenze tecniche e relazionali per creare un’esperienza positiva per il cliente e un esempio di accoglienza e, se pensiamo a un prodotto come il caffè e ad altre specialità, di qualità tutta italiana. In bocca al lupo, dunque, a tutti i baristi e le bariste in gara, e grazie di cuore per esserci sempre, con impegno, cortesia e buon umore.

sindaco di Forlì