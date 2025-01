"È pericoloso anche camminare"

"Abbiamo proprio una vetrina che dà sul viale – racconta Donatella Calabrese, mentre serve i caffè al bar All’Angolo –, lo vediamo anche noi quanto siano alti alcuni di quei dossi formati dalle radici, ma lo raccontano anche gli avventori che entrano. Una signora è caduta non molto tempo fa inciampando in una sconnessione dell’asfalto, quindi, non solo per i mezzi è pericoloso transitare, ma anche per i pedoni e per le biciclette non è facile. È una situazione che ormai conoscono tutti, anche perché basta passare una volta nel viale che non puoi non accorgerti della loro presenza. Speriamo che prima o poi sistemino".