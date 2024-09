È Pierluigi De Carolis il nuovo rappresentante territoriale

Pierluigi De Carolis, attivista forlivese del Movimento 5 Stelle, succede a Sergio Petroncini come rappresentante del gruppo territoriale di Forlì. La decisione è stata presa lunedì, durante la riunione provinciale del Movimento in Sala Randi. Erano presenti i coordinatori regionali, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, e il rappresentante provinciale Mauro Frisoni, che hanno ringraziato Petroncini, rappresentante uscente, "per il suo straordinario impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato". In particolare, è stato sottolineato il suo contributo nel mantenere coeso e operativo il gruppo durante momenti difficili come l’alluvione. Sono stati poi rivolti gli auguri di buon lavoro a De Carolis "specialmente in questo periodo di avvicinamento alle elezioni regionali, siamo certi che saprà guidare il gruppo con la stessa passione e impegno del suo predecessore".

ma.bo.