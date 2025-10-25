E poi venne il Milan "Un sogno avverato"

Trent’anni da quel mitico Forlì-Milan allo stadio Manuzzi di Cesena. Il 25 ottobre 1995 il piccolo Forlì di C2 visse l’avventura più incredibile della sua storia. Era la Coppa Italia dei grandi alla quale i galletti parteciparono grazie alla finale, persa col Varese, in quella di C con Varrella in panchina.

Ad allenare i biancorossi c’era l’Indiano Metropolitano Franco Bonavita: mister-geometra di Castrocaro col pallino degli schemi su punizione. Dopo i buoni risultati con San Marino e Rimini, l’allenatore coronò il sogno di sedersi sulla panchina del Forlì che aveva seguito da ragazzino assieme al babbo, tifosissimo dei galletti. "Un sabato mattina – racconta l’allenatore – ricevetti la telefonata di un amico, tifoso del Forlì, che mi avvertiva che Panzavolta e soci avevano deciso di affidarmi la squadra. Stentai a credergli ma dopo pochi minuti quei dirigenti erano a casa mia col contratto".

Emozione grandissima...

"Ci speravo da tempo, finalmente il sogno si avverò".

Di lì a poco scriveste la pagina più bella della storia del Forlì. "Da quel giorno tutto si svolse magicamente. Con un inizio stgione straordinario".

Un ottavo di finale guadagnato sul campo.

"Nei due mach precedenti, al Morgagni, battemmo il Foggia di serie B per 1-0, col gol di Andrea Orlandi, poi il Piacenza di serie A, ai calci di rigore, dopo l’1-1 dei tempi regolari firmato da Giuseppe Misso".

Un doppio successo che in Italia non si era mai verificato. "Quelle due vittorie sollevarono scalpore a livello nazionale. Non era mai successo che una squadra di serie C avesse compiuto un’impresa del genere".

Poi il sorteggio accoppiò il piccolo Forlì al Milan campione di tutto, come viveste la vigilia? "Trovarci a competere col Milan, campione di tutto, ci procurò una grande emozione. Quasi increduli ed ovviamente contenti di poter vivere un’avventura da raccontare a figli e nipoti; importante la presenza di mia moglie Marilena, che mi supportò e, soprattutto, sopportò".

Col Forlì sulle prime pagine dei giornali, cosa ricorda in particolare?

"I nostri allenamenti erano seguiti da giornalisti e tv non solo italiani".

Un personaggio speciale?

"Mi fece molto piacere la visita del grande Sandro Ciotti che, memore del suo passato col Forlì, venne ad un allenamento per complimentarsi".

Un rammarico?

"L’assenza, per una delle sue rarissime squalifiche, di Alberto Calderoni: nessuno come lui avrebbe meritato di giocare quel match".

Poi la partitissima allo stadio Manuzzi di Cesena.

"La società, giustamente, decise di spostare la partita a Cesena per ospitare il maggior numero di persone. Scelta indovinata col record di 22mila spettatori, in gran parte forlivesi, e 641 milioni di lire di incasso".

Scambiò qualche parola con Capello?

"Non si fidava e schierò i vari Baresi, Maldini, Costacurta, Tassotti e Savicevic. Gli chiesi di non infierire col risultato. Lui mi ripose che non dovevo fare il furbo, aveva capito che ci avremmo provato".

Cosa provò all’entrata in campo?

"I miei ragazzi si riscaldavano in un angolo del campo lasciando spazio ai campioni rossoneri. Li chiamai per correre sotto una curva che magicamente si colorò di biancorosso riservandoci un’ovazione che porterò per sempre nel cuore".

La partita come andò?

"Nella prima mezz’ora ce la giocammo alla pari. Purtroppo Turchi, appena arrivato, sullo 0-0 sbagliò un movimento in uno schema su punizione che, altrimenti, avrebbe liberato Macerata davanti alla porta".

Una sconfitta più che onorevole.

"Perdemmo 0-2 con le reti di Di Canio ed Eranio, sicuramente a testa alta".

Segue il Forlì oggi?

"Ho visto qualche partita allo stadio anno scorso e qualcun’altra quest’anno in tv. Miramari è molto bravo e gli auguro di continuare così". L’amore per i biancorossi del mister che ne ha scritto la pagina più luminosa non si cancella.