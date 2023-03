E Roncadello avrà la sua ciclabile

L’obiettivo di uno dei tratti ciclabili più importanti è quello di collegare, entro il 2025, la frazione di Roncadello con il centro di Forlì, grazie a una pista che si svilupperà per circa 3 chilometri. L’opera, che rientra appunto nel Piano urbano di mobilità sostenibile e nell’ambito del progetto ‘Bicipolitana’, è stata suddivisa in quattro stralci, che corrispondono ad altrettante tratte di collegamento, per un finanziamento complessivo, tramite diversi fondi dedicati, di un milione e 900mila euro. "Il nostro obiettivo è quello di collegare sempre di più le frazioni alla città, oltre che le frazioni tra di loro – spiega l’assessore Giuseppe Petetta –. In questo modo vogliamo incentivare le persone ad andare a lavorare in bicicletta e questo consentirà una maggiore sostenibilità ambientale".

Il primo tratto, quello che collega Roncadello con l’indirizzo agrario dell’Istituto Ruffilli, è già stato realizzato, e consente, peraltro, di connettere tutto l’abitato che si trova lungo il canale con il centro della frazione. Per il secondo tratto, grazie al quale la pista procederà per ulteriori 400 metri dall’Istituto agrario in direzione Forlì, è in corso di definizione la progettazione esecutiva e l’intervento, che è stato già finanziato, dovrà iniziare entro la fine di quest’anno. Per quanto riguarda gli altri due percorsi, cioè da via del Canale a via Lunga e da questa fino al centro città, sono in via definizione, rispettivamente, la progettazione esecutiva e il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

p. m.