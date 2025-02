E spunta Cesena. Una mozione pronta da votare in Comune

Un nuovo derby tra Cesena e Forlì per la candidatura a capitale italiana della cultura 2028? Il Comune di Forlì è uscito allo scoperto martedì con l’annuncio del sindaco Gian Luca Zattini, mentre a Cesena è stata presentata una mozione che verrà discussa nel consiglio comunale di giovedì 20 febbraio.

A presentarla è stato il gruppo di Cesena 2024, civici di centrosinistra, rappresentati in giunta dal vicesindaco Christian Castorri. Il consigliere comunale depositario è Piero Berti e la data dell’atto risale al 22 gennaio. A quell’epoca, anche a Forlì, erano pochissimi a conoscere le intenzioni di Zattini. Da allora, il primo consiglio utile per la discussione è quello della prossima settimana. "Presentata la mozione – afferma Berti – sono stati resi edotti della stessa i capigruppo consiliari di maggioranza e di opposizione".

Cesena 2024 è una forza politica parte attiva della giunta ed è plausibile che la sua mozione sia stata condivisa preliminarmente con il Pd, socio di maggioranza della coalazione. Non solo: che abbia necessariamente investito anche la giunta, per la quale la candidatura rappresenta un obiettivo reale e non un’esercitazione dialettica. D’altronde si tratterebbe di un passo molto significativo sotto il versante della promozione culturale della città e delle sue principali istituzioni. Sarebbe un percorso virtuoso che costituirebbe una vetrina per la città. Ma chi si è mosso prima? I due comuni potrebbero essersi mossi autonomamente all’oscuro di quello che faceva l’altro, oppure no.

Le due amministrazioni comunali sono di colore diverso, in passato c’è stato qualche attrito. Ma pare che l’intendimento questa volta sia quello di evitare controversie gestendo la corsa parallela con spirito cavalleresco. Bisognerà vedere se ciò accadrà o meno e se qualcuno penserà che l’altro abbia imitato risentendosene. Al conferimento del titolo di capitale della cultura hanno concorso in passato anche Rimini e Ravenna. Si apre comunque un nuovo derby all’interno della provincia col co-capoluogo Forlì-Cesena e qualora entrambi i comuni partecipassero scatterebbe una logica di competizione tra le due realtà che potrebbe non aiutare a rafforzare la coesione.

Sarà molto interessante in questo senso il dibattito sulla mozione che scaturirà in consiglio comunale giovedì prossimo con le prese di posizione dei partiti di maggioranza e di opposizione. La maggioranza dovrebbe optare per il sì.

