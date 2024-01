E sta per nascere la Ciclostazione. Al via i lavori in piazzale Bandini

Quella della stazione è una delle zone più critiche per quanto riguarda l’abbandono delle biciclette, frequentemente rimosse – ormai inutilizzabili – dalla polizia municipale: in molti casi i mezzi vengono parcheggiati dai pendolari e finiscono oggetto di danneggiamenti e furti. Per chi utilizza la bici nel tragitto casa/lavoro (ma anche per chi vuole scoprire la città a bordo della due ruote) ci sono però adesso buone notizie: infatti, sono partiti i lavori in piazzale Ilario Bandini dove, già dalla prossima settimana, saranno ben visibili le pareti del fabbricato che ospiterà la nuova ciclostazione.

Lo stabile, finanziato con risorse del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e di quello dell’Ambiente, si inserisce nel quadro più ampio di iniziative e strumenti messi a disposizione dal Comune "per incentivare la mobilità sostenibile e abbattere le emissioni climalteranti, diffondere buone pratiche e contribuire al miglioramento della salute dei cittadini", specifica l’assessore Giuseppe Petetta nell’annunciare i lavori.

Alla ciclostazione i pendolari potranno lasciare i loro mezzi, che saranno al sicuro durante la loro assenza, ma non solo: "Oltre a configurarsi come una zona di deposito biciclette protetta e capiente a servizio dei pendolari della stazione e un punto di partenza per visitare la città lungo il rettilineo del Miglio Bianco – spiega Petetta – la ciclostazione ospiterà la nuova biglietteria di Start Romagna e una ciclofficina autonoma con colonnine di ricarica per le biciclette, un sistema di gonfiaggio e attrezzi base utili per chi si sposta sulle due ruote. Non solo, la nuova ciclostazione rappresenterà un presidio e un luogo strategico per la piena fruibilità dell’area". Resterà operativa, in piazzale Martiri d’Ungheria, la postazione di bike sharing.