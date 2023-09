"È stato lui ne siamo certi. Chiediamo giustizia"

Milena parla per tutti i suoi fratelli. Franco non c’è più. Sono rimasti in sei. Ma Daniele lei non lo conta. Perché è dall’altra parte della barricata: "Sono certa che è stato lui", dice senza tentennamenti.

Milena parla a nome di Romano, Mario Angelo, Anna e Cesare, tutti accolti come parti civili nel processo per omicidio in Corte d’Assise scattato – almeno formalmente – ieri, e difese dagli avvocati Massimo Mambelli e Max Starni.

Perché voi cinque fratelli Severi siete convinti che è stato Daniele ad uccidere Franco?

"Perché le continue minacce, le reiterate aggressioni di Daniele nei confronti non solo di Franco, ma di tutti noi, sono una prova schiacciante. Io ho provato più volte a chiamare i famigliari di Daniele per poter fermare questa escalation. Ma non c’è stato verso. E questo è un mio rammarico. Comunque, nessuno di noi si vuole sostituire ai giudici. Noi crediamo nella giustizia. E la giustizia farà il suo corso. Non cerchiamo vendetta. Solo giustizia, per il nostro Franco".

Lei ritiene che Daniele possa aver architettato questo omcidio da solo o qualcuno può averlo aiutato?

"Questo proprio non lo so dire. So solo che quando c’è di mezzo Daniele tutto può succedere. Perché lui è capace di tutto".

Per quale motivo non avete mai preso in considerazione altre ipotesi, non avete mai pensato che possa essere stato qualcun altro ad uccidere Franco?

"Guardi, Franco era l’uomo più buono e generoso del mondo. Aveva un cuore grande così. Se c’era da aiutare tutti, in qualsiasi ora del giorno e della notte, lui c’era. Franco non aveva nemici. Solo Daniele può averlo ucciso. Ma ripeto: questo lo devono stabilire i giudici".

Cosa ne pensa delle ipotesi, avanzate dalla difesa di Daniele, che l’assassino possa annidarsi nel giro dei night club che Franco frequentava, a quanto pare, con regolarità?

"Guardi, è tutto fumo negli occhi, solo fumo negli occhi di chi non ha argomenti concreti da controbattere".

ma. bur.