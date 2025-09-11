E torna ‘Arte a Palazzo’ a cura di Ics Fectori Art

La seconda edizione della mostra ‘Arte a Palazzo’ organizzata a Modigliana dall’associazione locale Ics Fectori Art, a palazzo Borghi in piazza Pretorio 11, sarà inaugurata domani alle 18; aperture al sabato, alla domenica e nei festivi, orario 10-12 e 16-18. Si tratta di una collettiva con oltre 40 artisti provenienti da svariate regioni e nazioni e resterà aperta, come evento collaterale, anche nel weekend della terza settimana del mese in occasione delle Feste del 800 dedicate al macchiaiolo Silvestro Lega (1826-1895).

"Siamo entusiasti di questa mostra – spiega Idilio Galeotti presidente di Ics Fectori Art (nella foto, da sinistra, con gli artisti Davide Quercioli, Massimo Sangiorgi e Giorgio Cavina) – perché abbiamo riscontrato tanto interesse e tante adesioni da parte degli artisti. Queste iniziative possono dare visibilità a Modigliana e noi puntiamo su idee che valorizzino arte e cultura del nostro paese".

Suggestivo è luogo della mostra: il palazzo storico del tardo Rinascimento toscano, dove si dice che il 16 aprile 1773 avvenne la famosa vicenda del scambio di due neonati, il cosiddetto ‘Baratto di Maria Stella’, per non pregiudicare la successione al trono di Francia. "Così – conclude Galeotti – i visitatori entrano in ambienti antichi, un motivo di richiamo per Modigliana. Per questo ringraziamo il proprietario Quinto Matteucci, Stefano Tedioli per le luci e il Comune per aver concesso il patrocinio non oneroso".

Giancarlo Aulizio