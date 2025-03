"È un onore aiutare gli altri"

Lorena Sirri, 68 anni, pensionata, è volontaria all’Unità di Raccolta Avis all’interno del padiglione Morgagni. "Da ottobre 2024 presto servizio 2 giorni a settimana. Un giorno un giovane ragazzo, un po’ agitato per la donazione, mi ha abbracciato pe ringraziarmi. Per me – sottolinea – è un onore aiutare il prossimo". Sirri ha perso il marito 25 anni fa a causa di una malattia che lo costringeva a sottoporsi a trasfusioni: "So per esperienza diretta quanto è importante donare sangue e plasma. Grazie a questo gesto tante persone continuano a vivere. Mi dà tanta gioia fare volontariato". Poi fa un appello: "Aspettiamo a braccia aperte chiunque abbia un po’ di tempo libero".