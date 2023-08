"È una valle di lacrime: limitati da vecchie leggi"

È fondamentale per il buon funzionamento della scuola, eppure il personale Ata è ridotto all’osso.

"È una valle di lacrime: si è vincolati a una vecchia norma che non permette di aumentare le assunzioni ma di coprire solo i pensionamenti — commenta Maura Consoli, segretaria generale della Cisl Scuola Romagna —. Nella nostra Provincia sono autorizzati per il profilo di assistente amministrativo 19 posti su disponibilità di 54, per gli assistenti tecnici 5 su 24, per i collaboratori scolastici 67 su 184. Bisogna cambiare tutto: da tanto tempo chiediamo di avere un piano triennale di stabilizzazione per sopperire alle carenze, che sono ormai talmente evidenti da non poter più essere procrastinate. Le graduatorie sono piene di candidati: 357 per il posto da bidello e 74 per quello di amministrativo".

Inoltre in Provincia sono ben 16 i posti disponibili da Dsga, il direttore dei servizi generali e amministrativi, per cui mancano i candidati e si è in attesa del bando di concorso, e dunque si continua ad andare avanti a reggenze.

Va meglio sul fronte delle dirigenze scolastiche. Oltre al Pascal-Comadini, con il passaggio di Francesco Postiglione al liceo linguistico ‘Alpi’, a Cesena rimane scoperto pure il Quarto Circolo Didattico (che annovera 10 plessi tra primarie e infanzia distribuiti tra Ponte Pietra, Macerone, Calisese fino alle colline di Montiano) con la dipartita di Emanuela Palmieri. A Forlì invece sono vacanti le poltrone degli Istituti comprensivi di Modigliana e Santa Sofia.

f. s.