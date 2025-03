"È una zona ancora poco tranquilla"

Giovanni Biserna è titolare dal 1972 del negozio ’Calzature Biserna’, e da diversi anni gestisce insieme alla figlia l’attività commerciale. Entrambi segnalano una situazione di poca sicurezza, in cui i controlli ci sono stati, ma specialmente nelle ore notturne la presenza di alcuni ragazzi non rende l’area tranquilla. "La zona è poco frequentata, e portare eventi in piazzetta XC Pacifici e piazzetta della Misura aiuterebbe a convogliare persone che diversamente non frequenterebbero il centro. Sarebbero anche potenziali clienti per gli esercizi situati nei dintorni e costituirebbero sicuramente un modo per rendere il centro più attrattivo".