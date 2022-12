E Zoc ad Nadel fa il pienone "Ma si può sfruttare ancor meglio"

Proseguono a Dovadola ogni sera le iniziative gastronomiche natalizie attorno allo Zoc ad Nadel, allestito in piazza Berlinguer dalla Pro loco, con la partecipazione delle associazioni di volontariato locali. La struttura, che comprende cucina, bagni e magazzino, è stata installata in autunno e inaugurata la terza domenica di ottobre per la sagra del tartufo, a cura del Comune, con una spesa di 240mila euro, 110 con contributi pubblici a fondo perduto.

Racconta il sindaco di Dovadola Francesco Tassinari: "Da domani sarà affidata in convenzione alla gestione della Pro loco". Fino all’8 gennaio sono programmate le manifestazioni o cene attorno al fuoco o Zoc ad Nadel. Secondo il liutaio e artista Foscolo Lombardi, "oltre alle benemerite cene serali, che riuniscono attorno alla tavola i dovadolesi, si potrebbero organizzare attorno al fuoco natalizio anche altri incontri di carattere culturale, artistico e musicale per alimentare lo spirito, insieme al corpo". In altre parole, "si potrebbero organizzare anche mostre, eventi musicali e presentazioni di libri".

Obietta però il presidente della Pro loco Mirco Tedaldi: "Nel periodo natalizio è possibile solo organizzare delle manifestazioni gastronomiche attorno allo Zoc ad Nadel, perché la struttura interessata è circa 200 metri quadrati e l’altro spazio serve come sala per la cena". Finite le feste natalizie, la struttura sarà smontata e poi d’estate è sostituita da una tensostruttura parasole più leggera. Spiega il presidente della Pro loco: "In quella tensostruttura si potrebbero organizzare le manifestazioni che chiede Foscolo". Aggiunge il liutaio Lombardi: "Con queste strutture nuove, andrebbero sfruttate meglio anche le giornate di otto o quindici giorni della seconda metà di ottobre, in occasione della sagra del tartufo. Invece di festeggiare soltanto la terza e la quarta domenica, si potrebbe organizzare ogni sera una cena a cura dei ristoranti della zona o anche della Romagna, a base di tartufo e magari abbinate a manifestazioni culturali, artistiche e musicali".

Conclude il sindaco Tassinari: "La nuova struttura è a disposizione delle associazioni, delle aziende e dei privati che vogliono organizzare iniziative, sia di carattere gastronomico sia culturale e sociale".

q.c.