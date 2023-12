‘E Zoc ed Nadel’, le piazze si ‘riscaldano’

Nella valle del Montone il Fuoco di Natale, ovvero E Zoc ed Nadel, resterà acceso a Dovadola e Rocca tutte le sere, mentre a Portico lo sarà in quelle dei weekend: a Dovadola in piazza Berlinguer, a Rocca in piazza Garibaldi e a Portico in piazza Traversari.

A Dovadola ogni sera alle 19 un’associazione proporrà anche un menù particolare. Questa sera la Pro loco preparerà trippa e penne all’amatriciana; domani sera il Gruppo parrocchiale pasta e fagioli e carne alla brace; sabato sarà la volta del Gruppo genitori della scuola, con penne alla polceverasca, porchetta con patatine fritte. Il 2 gennaio riprenderà l’Associazione Tartufando, con penne all’arrabbiata e stufato di fagioli; il 3 gennaio l’Avis sfornerà strozzapreti panna, speck e radicchio e stinco di maiale con patate al forno; il 4 il Gruppo ciclisti proporrà vellutata di zucca e porri e cotechino con purè di patate; il 5 gennaio per la serata dell’ammalato, in omaggio a Vasco Schiumarini fondatore dell’Ava, arriveranno in tavola pasta e ceci e carne alla brace. La Protezione civile concluderà le serate il 6 gennaio con salsiccia e pancetta alla brace e vin brulé. "Tutte le serate – precisa il presidente della Pro loco, Mirco Tedaldi – si svolgeranno in piazza Berlinguer, davanti alla nuova grande cucina che il Comune ha costruito la scorsa estate e che abbiamo sperimentato per la Sagra del Tartufo, in una struttura con tavoli al coperto e riparati".

A Rocca San Casciano le manifestazioni Rocca Natalizia 2023 sono organizzateda Pro Rocca, l’associazione presieduta da Elisa Rabiti e formata in gran parte da giovani. Anche nel paese dei Falò è stato accesso la vigilia di Natale E Zoc ed Nadel nella centrale piazza Garibaldi che riscalderà giorno e notte il paese fino al 7 gennaio. Ogni sera dalle 19 in poi un’associazione del paese preparerà attorno al fuoco la cena a base di prodotti locali, con la gara di massaie e chef. Fra le associazioni, si alterneranno Pro Rocca, Love Rocca, Avis, Circolo parrocchiale, Soccorso Alpino, Surprise Choir For Christmas, Gruppo socio-culturale della Misericordia, Rocchigiana Sport, Scuola materna Sacra Famiglia. Il 5 gennaio sarà la giornata clou del 2024 con l’arrivo della Befana davanti ai Giardini pubblici, seguito dagli stand gastronomici in piazza, i fuochi artificiali dell’Epifania e alle 21.30 i Moka Club in musica.

A Portico E Zoc ed Nadel è accesso nei weekend in piazza Traversari per riscaldare tutti i visitatori di ‘Portico il paese dei presepi’, la rassegna che anche quest’anno presenta centinaia di presepi di ogni forma, misura e materiali, visitabili giorno e notte gratuitamente fino al 6 gennaio.