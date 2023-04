Ebrei a casa Mussolini "Così ci salvammo grazie a donna Edvige Era buona e umana"

di Quinto Cappelli

Più che una presentazione di un libro, è stata una festa quella svoltasi ieri a Premilcuore, una festa di popolo. La doppia occasione era quella dell’anniversario della Liberazione, ma soprattutto la presentazione del libro ‘A casa di donna Mussolini’ (editore Solferino) scritto in un mese su una panchina di Bologna da Cristina Petit e Alberto Szego. Nella sala del Centro Visite del Parco nazionale, stracolma di centinaia di persone, la sindaca Ursula Valmori ha ricordato il significato del 25 aprile. Poi ha salutato e ringraziato gli autori del libro, passando la parola al moderatore Riccardo Ranieri.

Ma a quel punto è entrato in sala il 98enne Renato Rossi, accompagnato dalla moglie 92enne Carolina, e gli autori sono stati tutti per lui, "il terzo protagonista del libro, la memoria storica del paese", applaudito, osannato e fatto sedere in prima fila, "perché ha raccontato agli autori molte storie finite nel libro". E lui in piedi a spiegare, anticipare, gridare che lui c’era, "proprio come hanno scrittto Cristina e Alberto, magari con qualche particolare più preciso".

Il romanzo narra una storia di persecuzione di una famiglia ebrea di Roma (genitori e tre bambini ) che, durante la seconda guerra mondiale, venne ospitata a Forlì e poi a Premilcuore dall’aprile 1944 all’aprile 1945. Racconta Alberto: "A Forlì mio padre fu salvato da vari amici, fra cui il vescovo Giuseppe Rolla, che lo nascose in una cantina del vescovado, dove c’era una tipografia. Poi il vescovo gli consigliò di trasferirsi a Premilcuore, presso suor Benedetta dell’ospedale, la quale gli indicò la casa di Edvige Mancini, che di cognome da nubile faceva Mussolini, perché sorella del duce. Lei abitava a pian terreno, noi al primo piano e al secondo c’era una formazione di soldati tedeschi, inviati probabilmente da Benito Mussolini per proteggere la sorella". Questa convivenza durò diversi mesi, "perché Donna Edvige era buona e umana".

Poi la famiglia ebrea si spostò nella canonica della pieve di San Martino, ospiti del pievano don Tagliafferri. Dalla pieve la famiglia traslocò ancora per sicurezza a Castel dell’Alpe, presso il parroco don Antenore Alpi, fino alla Liberazione. A questo punto dal pubblico si alzano più voci, più mani, addirittura gente in piedi. Tutti vogliono fare domande, raccontare, precisare, ricordare. Il moderatore è travolto. Ognuno si sente protagonista di una storia di paese vissuta non solo dalla famiglia ebrea Szego, ma anche dai nonni, genitori, parenti e conoscenti dei premilcuoresi del paese oppure dai tanti presenti rientrati per l’occasione da Roma, Firenze, Milano, Bologna e Forlì. Quasi tutti hanno letto il libro già presentato a Roma, Milano e in altre città e paesi. Chi non l’ha letto si affretta ad acquistarlo nella sala accanto. In poco tempo le copie si esauriscono. A furor di popolo viene definito "un libro bellissimo, una storia che esalta l’accoglienza e la solidarietà del nostro paese, che sapeva ma sapeva tacere, un libro che, grazie agli autori Cristina e Alberto, parla di tutti noi". Agli autori soddisfatti non resta che autografare le copie di "un capolavoro inaspettato".