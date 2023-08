Eccidio della Fornace, sabato la commemorazione con l’Anpi

Si terrà sabato alle 10 a Meldola, presso il cippo di viale Roma 173, la commemorazione dell’eccidio della Fornace avvenuto il 21 agosto 1944. Saranno ricordati anche l’uccisione di don Pietro Tonelli e del frate Vicinio Zanelli avvenuta a Pieve di Rivoschio lo stesso giorno ad opera degli stessi nazifascisti che uccisero poi le 18 vittime della Fornace. La cerimonia è organizzata dall’Anpi provinciale, dalla sezione Anpi di Meldola, dall’amministrazione comunale in collaborazione con lo Spi Cgil. "Quel giorno furono uccisi dai nazi fascisti diciotto uomini di età compresa fra 17 e 82 anni – precisa Paola Borghesi (foto) presidente dell’Anpi di Meldola – e seppelliti in una fossa comune scavata dalle stesse vittime. Furono catturati mentre erano intenti al lavoro nei campi e rinchiusi in 180 in una stanza presso la Fornace e 18 furono scelti per la fucilazione (di cui 7 abitanti a Pieve di Rivoschio già sede dell’VIII Brigata Garibaldi, mentre gli altri erano residenti a Civitella, Santa Sofia, Sarsina. I restanti furono deportati in Germania. Le vittime furono costrette, dopo interrogatori e torture, a scavare la fossa, dove furono poi seppelliti, alcuni ancora in fin di vita".

o.b.