Eccidio delle Sodelle, la commemorazione con l’Anpi locale

I Comuni e le sezioni Anpi di Santa Sofia e Galeata, insieme alla Cooperativa reduci combattenti e partigiani, il Gruppo alpini alto Bidente e il Consorzio forestale volontario alta valle del Bidente, Cgil, Spi Cgil e Coop Consumo del Popolo, ricordano oggi la strage delle Sodelle. Il 27 al 29 settembre del 1944. Infatti i militari tedeschi - dopo lo sfondamento della Linea gotica al passo dei Mandrioli e la successiva liberazione di San Piero in Bagno da parte delle truppe dell’VIII Armata inglese, che comprendeva anche il II corpo d’armata polacco del generale Anders, si stavano ritirando dalle colline ad est di Santa Sofia che fu poi liberata il 18 ottobre successivo.

In quei giorni confusi i tedeschi ritrovarono i corpi di due commilitoni uccisi e così sfogarono la loro rabbia nei confronti degli inermi e innocenti contadini o sfollati dalla vicina Santa Sofia. Furono massacrati 14 civili e incendiati le abitazioni dei poderi Torto di sopra, di sotto, Belvedere, Sodelle e Pelucello. Per ricordare questo episodio di ‘guerra ai civili’, davanti al monumento ai caduti a Collina di Pondo alle 11 si terrà la commemorazione che prevede, dopo i saluti degli amministratori di Galeata e S. Sofia e dei rappresentanti delle Anpi locali, gli interventi del presidente dell’Anpi di Forlì – Cesena Gianfranco Miro Gori.

Il Consorzio forestale, che ha ideato e realizzato il sentiero, in collaborazione con la Tre Ponti, nell’occasione offrirà piadine fritte ai presenti e agli alunni delle scuole medie dei due paesi. Inoltre escursione gratuita a cura di Osservo e Tour de Bosc (4km, dislivello +300m) con ritrovo alle 8,45 a fianco chiesa Collina di Pondo. Info: 333.318.1101.

Oscar Bandini