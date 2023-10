Eccidio delle Sodelle, la commemorazione

Alla commemorazione dell’eccidio di 14 civili nel settembre 1944 da parte dei militari tedeschi alle Sodelle, Rio Torto di sopra e di sotto, Belvedere e Pelucello (poderi a cavallo dei comuni di Galeata e S. Sofia), hanno partecipato tanti giovani studenti dell’Istituto Comprensivo oltre ai sindaci dei due comuni, rappresentanti dell’Anpi, della Coop reduci, del Gruppo alpini e del Consorzio forestale alto Bidente che ha realizzato il ‘Sentiero del Vallone’ oltre alle guide di Tour de Bosc e di Bidente Bici Project. "Partecipo per la prima volta – precisa il sindaco di Galeata Francesca Pondini –, ne sono onorata e sinceramente commossa particolarmente leggendo tra i civili uccisi anche i nomi di due bambini innocenti e di tutta la loro famiglia sterminata con tanta brutalità. Il monumento a ricordo realizzato d’ intesa con le Anpi e le amministrazioni comunali di Galeata e S. Sofia, è sicuramente un segno modesto di ricordo, ma che intende restituire valore e dignità al sacrificio di tante vite umane che si sono spese nella lotta antifascista per difendere la democrazia che oggi noi possiamo respirare. Questo monumento potrà essere di memoria per i giovani che di passaggio in queste zone non potranno non fermarsi a rendervi omaggio. I ragazzi delle scuole presenti alla celebrazione – conclude – ne sono già un esempio e sapranno ricordare nel loro futuro questi tragici eventi".

o.b.