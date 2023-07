Ecco a Corte San Ruffillo le giornate dedicate all’Oriente

Proseguono ogni giorno fino a domenica, a Corte San Ruffillo di Dovadola, le manifestazioni ‘Verso Oriente’. Come spiega la titolare della struttura agrituristica, Sara Vespignani, "si tratta di un evento che unisce benessere per lo spirito, la mente, il corpo e il palato, con uno sguardo verso la cultura e le tradizioni orientali". Infatti ogni giorno gli organizzatori propongono iniziative gastronomiche, culturali e di pratiche orientali all’insegna di yoga, workshop, sapori, saperi e market a ingresso libero.

L’evento propone "un fitto calendario di appuntamenti e cene (accompagnate anche da vini della casa) alla scoperta dei sapori del Libano, del Giappone, ma anche dell’India e della cucina vegana; benessere con lo yoga, il massaggio thai, il massaggio cinese Tuina, il bagno sonoro con le campane tibetane sono alcune delle proposte per far viaggiare i partecipanti verso oriente". Altra proposta è il mercatino che unisce artigianato e design locale a prodotti etnici per un risultato multicolore e originale. La mostra mercato avrà luogo: oggi dalle 19 alle 22, domani dalle 17 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20. Presenti 25 espositori con uno stand e 15 partecipanti con workshop, laboratori e relazioni (info e prenotazioni: tel. 0543.934674 e 348. 940410 anche WhatsApp e sito www.cortesanruffillo.it).

Commenta la Vespignani: "La parola chiave dell’iniziativa è ‘autenticità’, che caratterizza anche il turismo di qualità della valle del Montone". Da segnalare la conferenza dell’architetto Filippo Boschi, in programma domenica alle 17, sul tema ‘Patrimonio culturale e sviluppo urbano. Riflessioni da altri contesti: Italia e Medio Oriente’.

Quinto Cappelli