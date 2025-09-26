Ecco Aprile e Telese. Risate con Ciacci

Il Festival del Buon Vivere porta in città un venerdì fitto di incontri: alle 15 all’auditorium del San Giacomo è in programma ‘Viaggi e miraggi. La salute dei migranti e lo stato di detenzione. Come prendercene cura?’, a cura di Salute e Solidarietà. Alle 16, il refettorio del San Domenico ospita un ‘Workshop di calligrafia cinese’. Dalle 18 il programma si articola su più sedi. Nel giardino del Ceas - La Cócla prende forma ‘La bellezza del porcospino’, esperienza di movimento condotta da Gianfranco Scirri e Donatella Piccioni.

Al chiostro i bambini incontrano ‘Le chimico-comiche’ dell’Associazione Leo Scienza, dove esperimenti e scene teatrali rendono accessibili atomi e molecole. Sempre al San Domenico, la storica dell’economia Francesca Fauri presenta il suo volume ‘Dalla seta agli aerei: storia economica del territorio forlivese’. Il pomeriggio si accende alle 18, per la Notte Europea dei Ricercatori. In contemporanea, si aprono tanti laboratori nei diversi spazi del festival: alla casa Buon Vivere si può esplorare il corpo umano con software virtuali, provare a suturare una ferita su modelli sintetici, sperimentare la ‘macchina della verità’ o vedere piccoli oggetti levitare grazie al suono.

Nell’Arena risuonano, invece, melodie tradizionali cinesi, mentre la Cittadella si anima con ‘Race for the Future’, dove i team universitari mostrano prototipi dell’automotive, motorsport, nautica e aerospazio.

La Notte dei Ricercatori si estende anche a Predappio, nelle ex Gallerie Caproni, con il progetto ‘Minimize’: sempre alle ore 18, visite guidate, anche per giovani dai 12 ai 18 anni, al laboratorio Ciclope, seguono conferenze su mobilità sostenibile e missioni spaziali. Il programma non si ferma qui.

Alle 19 all’auditorium i giornalisti di La7 Marianna Aprile e Luca Telese presentano il loro libro ‘Materiali Resistenti’. Alle 19.30 alla Cittadella vengono proiettati due cortometraggi ‘Red Ribbon’ e ‘Blanck’ dedicati al tema delle morti sul lavoro. Alle 21, sempre all’auditorium, sarà il momento della comicità con l’Alessandro Ciacci Show, mentre alla Cittadella si potrà assistere al film ‘Green Book’ in modalità silent cinema, con cuffie wireless per un ascolto personale. Il giorno seguente si apre con due percorsi legati alle Giornate Europee del Patrimonio, entrambi con partenza alle 9.30 dal chiostro di San Mercuriale e conclusione al San Domenico per un incontro dedicato all’accessibilità.

La prima proposta è la visita guidata in lingua dei segni, la seconda è una passeggiata bendati alla scoperta del centro. Sempre alle 9.30, al San Domenico, la biblioteca Battanini propone ‘Sul prato delle storie’, atelier di letture ed emozioni per bambini. Alle 10, al chiostro, si alternano ‘Musica&Parole’ con voce, chitarra e percussioni e ‘Cuore che accende, connette e racconta’, laboratorio di letture animate dal Liceo Morgagni.

Nello stesso orario, lo Spazio Sèi (viale Risorgimento 19) offre ‘Artificiale sarà lei! disse il corpo’, esperienza guidata con terapeuti espressivi. Alla Cittadella, dalle 10 alle 18, sarà possibile partecipare al percorso immersivo ‘Storie in movimento - Cammina nelle scarpe di un altro’. Infine, alle 11 al refettorio è in programma ‘Uno sguardo oltre il buio’, incontro sull’accessibilità culturale.