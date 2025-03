Ecco ’Bianco’, l’incontro di due anime

Il Piccolo, per la stagione ‘Teatro Contemporaneo’ ospiterà domani alle 21 e, in replica per le scuole superiori, venerdì alle 10, la nuova co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri: ‘Bianco’. Lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Tantillo, vede in scena lo stesso autore, affiancato da Valentina Carli.

La rappresentazione racconta l’incontro tra Mia e Lucio, un pomeriggio nel reparto di oncologia dell’ospedale locale. Hanno rispettivamente 37 e 40 anni. E se non fosse che sono entrambi terrorizzati dall’idea di morire, si accorgerebbero subito che non si tratta di un incontro casuale. È da qui che ‘Bianco’ parte per raccontare con leggerezza l’incontro tra due anime che, per potersi scegliere, devono prima di tutto riuscire a restare attaccate ai propri corpi. L’opera di Tantillo esplora il modo in cui la malattia altera il rapporto con il passato e il futuro. Se normalmente l’essere umano tende a rifugiarsi nei ricordi, quando il tempo si fa incerto si desidera proiettarsi in avanti, idealizzando persino la vecchiaia. Da tanti, è vista come un’ingiusta punizione, è in realtà una fedele alleata, che col suo carico di bruttezza e sofferenza, aiuta a separarsi dalle gioie e dalla bellezza per renderci più sopportabile la fine.

Si tratta quindi di una commedia che, come tutte le opere che non si prefiggono come fine unico l’intrattenimento, cerca di trovare un senso all’esistenza umana. Le scenografie dello spettacolo sono curate da Antonio Panzuto e i costumi da Alessandro Lai.

A precedere la rappresentazione serale, alle 18,30 al circolo ricreativo Casa del Lavoratore di Bussecchio, adiacente al teatro, si terrà un incontro con gli artisti, organizzato nell’ambito della rassegna ‘Teatro e Gusto’. Gli attori dialogheranno con la direzione artistica per offrire al pubblico un’occasione di approfondimento sullo spettacolo.

L’evento include un momento conviviale: alle 19,30 verrà servito un menù composto da un primo fatto in casa, un calice di vino e un caffè al costo di 12 euro: per partecipare, è possibile prenotare chiamando il numero 0543.64300 o scrivendo a promozione@accademiaperduta.it. I biglietti per la replica di domani sera sono disponibili al costo di 10 euro. Sono acquistabili sul sito Vivaticket e alla rivendita del Teatro Diego Fabbri in corso Diaz 38/1 (dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18). Le prenotazioni telefoniche sono disponibili negli stessi orari al numero 0543.26355. La biglietteria del teatro Piccolo sarà aperta a partire dalle ore 20. Per ulteriori informazioni: 0543-64300 - www.accademiaperduta.it.

Valentina Paiano