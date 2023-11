Ecco ’Brillo’: il nuovo singolo del rapper forlivese Geepsity

Dal metà novembre, su tutte le piattaforme musicali, è disponibile ’Brillo’, il nuovo singolo di Geepsity (Gianmarco Fregnani), ventitreenne artista forlivese che sta lavorando al suo primo EP. Lo abbiamo intervistato per conoscerlo meglio.

Com’è nata ’Brillo’?

"Ho scritto questo testo dopo aver avuto una tipica conversazione poco costruttiva con una persona che attribuiva tutte le sue colpe alla società e al mondo in cui viviamo. Pensava fermamente che, se la sua vita non era come voleva lui, la colpa non era sua ma del mondo. Sono tornato a casa e ci ho scritto un pezzo".

Quali sono i suoi progetti nell’immediato futuro?

"Dopo l’uscita dell’album vorrei fare qualche live e suonare un po’ in giro per farmi conoscere e fare esperienza. Poi, come sempre, fare musica nuova".

Nel videoclip ’Brillo’ compare il suo alter-ego animato. Com’è nata l’idea di utilizzare un avatar di questo tipo?

"Ho sempre trovato esteticamente molto belle le visual art animate per quanto riguarda la musica e l’idea è piaciuta subito anche a 2Ro (il chitarrista che compare nel videoclip ndr), perché essendo sostanzialmente un cartone animato, puoi trasmettere emozioni anche con i colori e con le forme, in un modo che un video tradizionale non riuscirebbe a fare.

I tre messaggi più importanti che vuol trasmettere con le sue canzoni?

"Potrebbe sembrare banale, ma vorrei spingere i ragazzi che ascoltano la mia musica a credere nei propri sogni e inseguirli, e fargli capire che anche dal dolore e dalle situazioni difficili può nascere qualcosa di bellissimo".

Alessandro Mambelli