Ecco ’Casa Azzurra’: "Invitiamo i cittadini a bussare alla nostra porta"

Un punto d’ascolto e uno spazio dove fare proposte, avanzare critiche e chiedere aiuto. Questo sarà Casa Azzurra, lo spazio voluto da Forza Italia in piazza Saffi (il primo nel Forlivese) per incontrare i cittadini. Casa Azzurra funzionerà da lunedì prossimo e resterà aperta ogni lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (sono stati i giorni di mercato) e il sabato mattina dalle 10 alle 12.

"La sede è qui in piazza Saffi e non è un caso, siamo nel cuore di Forlì", dice Barbara Semeraro, che coordinerà Casa Azzurra insieme a un gruppo di iscritti e simpatizzanti. Alberto Gentili, consigliere comunale degli azzurri, invita i cittadini coinvolti nel ’Progetto di vita’ (che propone aiuti personalizzati alle persone disabili) a farsi avanti per avere un appoggio per districarsi nei meandri della burocrazia. "Sappiamo che non è facile orientarsi. Ci faremo accompagnare in questo percorso di aiuto da alcune associazioni di familiari di disabili".

Padrona di casa è l’onorevole Rosaria Tassinari, che si dice sicura della tenuta del governo Meloni, visto che, parole sue, Casa Azzurra "apre per seguire le richieste di allargamento e consolidamento del partito del vicepresidente del consiglio, Antonio Tajani in vista delle elezioni del 2027. Le tre forze che compongono la maggioranza di governo sono leali l’una nei confronti dell’altra, non ascoltiamo le voci che raccontano dissensi". Dunque, ad oggi, per Tassinari non c’è il rischio che si vada ad elezioni anticipate.

A Forlì non sono mancate le fibrillazioni, visto il malumore sollevato dalla Lega. "La nostra fiducia nel sindaco Zattini è intatta. La giunta sta lavorando bene, sia sui progetti già partiti che su quelli futuri".

L’assessore del Comune di Forlì, Giuseppe Petetta, conferma: "La giunta lavora in maniera coesa". La capogruppo Giulia Versari stuzzica il Pd e le altre forze di minoranza: "Dicono che non bussiamo alle porte dei cittadini. Con Casa Azzurra invitiamo i cittadini a bussare alla nostra porta". Porta che è anche virtuale, visto che per segnalazioni e informazioni è possibile consultare anche la pagina Facebook ’Forza Italia Forlì’; contattabile anche il numero di telefono 351.7544101.