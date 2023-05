Ecco chi entrerà in consiglio comunale

Alle comunali di Galeata su 1.815 votanti hanno depositato la scheda nell’urna in poco più di 1.200 persone. Si tratta del 68,37% degli aventi diritto al voto: un dato decisamente in calo rispetto al 2018 quando si recò ai seggi invece il 71,41(-3,04%). In consiglio comunale, salvo verifiche che avverranno nelle prossime ore, per la lista vincitrice ‘Per il cambiamento’ entreranno oltre alla sindaca Francesca Pondini: Eraldo Cucchi, Daria Catapano, Giuliano Maltoni, Martina Bellavista, MassimilianoTorri, Pietro Arcangeloni Tassinari e Maria Giulia Cangialeoni. La lista che candidava a sindaco Sara Quadrelli con ‘Galeata Futura’ ha diritto ad avere due consiglieri: oltre a lei entrerà in consiglio anche Donatella Nuti. Per la lista di Giorgio Ferretti, invece, entrerà lo stesso Giorgio Ferretti, dato che il numero di voti ricevuti gli consente di esprimere un solo nome che, salvo cambiamenti, coinciderà con quello del candidato sindaco stesso.