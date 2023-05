Ecco chi torna: Romiti e Cava no

Ripartono oggi le lezioni nei plessi dell’istituto comprensivo 9: Roncadello, Villafranca e San Martino in Villafranca. Torna a suonare la campanella anche in tutte le scuole superiori della città. Per motivi di sicurezza, ridotta viabilità e per consentire il pronto intervento della Protezione civile e di tutte le forze speciali impiegate nelle azioni di pulizia, il Comune ha sospeso le lezioni oggi e domani nei plessi dell’istituto comprensivo 5: le scuole dell’infanzia ’Aloidi’ di Villagrappa e ’Le Api’ dei Romiti, le elementari ’P. Squadrani’ (Romiti) e ’Tempesta’ della Cava. Negli stessi quartieri, chiuse anche le medie Mercuriale dei Romiti, il nido d’infanzia comunale Aquilone e la scuola dell’infanzia comunale Quadrifoglio alla Cava.