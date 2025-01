Ecco come e dove Alea anticipa domani il ritiro dei rifiuti previsto per il 4 febbraio

In vista della Madonna del Fuoco martedì 4 febbraio, patrona di Forlì, il servizio di raccolta rifiuti subirà variazioni, come indicato nelle regole del calendario permanente. Essendo Forlì la città in cui Alea ha sede, il festivo ha ripercussioni sul servizio in ogni comune gestito dall’azienda. Nel dettaglio, lo svuotamento dei contenitori che vengono ritirati il martedì, è anticipato al sabato precedente, ovvero domattina.

Nello specifico, dunque, il 1° febbraio, a Forlì si raccoglierà la plastica (zona cintura C) e la carta (zona D); a Forlimpopoli è anticipato il ritiro della carta (per i cittadini della zona cintura); a Civitella (zona cintura 1) e a Galeata (zona cintura 2) avverrà la raccolta del vetro; a Meldola (zona centro) svuotamento dei contenitori della plastica. Per il secco, domani si svuoteranno i contenitori lasciati in strada a Meldola, Dovadola, Predappio, Portico e Rocca S. Casciano. Per informazioni c’è il numero verde gratuito di Alea 800.68.98.98 (da telefono fisso o cellulare), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 (esclusi i festivi) e il sabato non festivo dalle 8.30 alle 13.

Il nuovo calendario prevede che la raccolta venga anticipata al sabato precedente se il giorno festivo cade dal lunedì al mercoledì e posticipata al sabato successivo se la ricorrenza è dal giovedì al venerdì. È possibile scaricare il calendario mensile, zona per zona, su www.alea-ambiente.it/versione-mensile-ecocalendari-2025/.