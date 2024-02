"Ecco come è nata la mia ’Drama Queen’"

di Alessandro Mambelli

Dissacrante e ironica, Laura Formenti arriva a Forlì col suo tour ’Drama Queen’, che racconta "sogni visti come fallimenti dai tuoi genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori… quale amori?!". Lo show fa parte della rassegna San Luigi Comedy Night, e si svolgerà questa sera alle 21 al San Luigi (biglietti su www.liveticket.it/salasanluigiforli).

Formenti, lei è una delle stand up comedian più apprezzate d’Italia, come è arrivata la vocazione per la comicità?

"Un po’ per caso. Passando attraverso la recitazione e il teatro di strada ho iniziato a lavorare su pezzi comici in coppia con un’altra ragazza. Solo successivamente, rimasta sola, sono stata quasi costretta ad approcciarmi ai monologhi".

E come è giunta al genere ’stand up’?

"Il primo monologo che ho scritto aveva un taglio cinico e qualcuno mi disse ma questa è stand up comedy. Nemmeno sapevo cosa fosse. Ho guardato un po’ di stand up comedian americani e i primissimi italiani e mi sono innamorata di quello stile provocatorio, diretto e pieno di contenuti interessanti".

Dal 2023 ha un podcast comico, Humor Nero. In cosa consiste?

"Il podcast nasce da un’osservazione che ho fatto come comica: ridere insieme al pubblico di temi dolorosi è catartico. Ridere di sé e del mondo non significa non prendersi sul serio ma assumere un giusto distacco, quasi filosofico, che ci libera. Le persone che vivono esperienze difficili spesso imparano ad alleggerire. Insomma ’ridere di ciò che ci fa male, fa bene’. Così ho deciso di creare il primo podcast che tratta temi drammatici (aborto, ludopatia, immigrazione, disabilità, morte…) in modo totalmente comico. In un mondo che ci propone solo drammi voglio dimostrare che un’altra narrazione non solo è possibile ma incredibilmente utile.

È una presenza fissa su Comedy Central, ha partecipato a Italia’s Got Talent e Le Iene. Qual è l’aneddoto più divertente della sua carriera?

"Ho una infinità di racconti assurdi, legati soprattutto alle serate live. Per molti anni la stand up non era conosciuta in Italia e ho fatto tour in piccoli locali in cui ho mi è capitato di gestire ubriachi, rischiare le botte, fare spettacolo per due persone… Una delle più divertenti è la volta in cui ho iniziato lo spettacolo perché il locale si era riempito improvvisamente e ho capito solo in un secondo momento che erano tutte persone arrivate lì da un corteo funebre".

Ora è in tour con ’Drama Queen’. Quante soddisfazioni le sta dando questo spettacolo e dove la porterà?

"Dopo Forlì sarò a Bruxelles, Utrecht, Tolentino, Lodi, Mesagne, Bari… Lo so sembra la tournée di una persona che soffre di labirintite. Ma lo spettacolo mi sta dando moltissime soddisfazioni sia in termini di numeri che di riscontro da parte del pubblico. Si parla dei miei personali drammi, di quelli collettivi e di come le piccole tragedie personali stiano diventando uno strumento per avere attenzione da parte della società. Insomma si ragiona un po’ sul tema del vittimismo, ridendo però tanto".