"Ecco com’era la festa quando si arrivava a piedi"

"Oggi c’è tanta gente alla fiera sui Poggi, ma anche quando ero un ragazzo di gente ce n’era tanta, con una grossa differenza: in quegli anni quasi tutta arrivava a piedi". A riportare le sue memorie di un tempo è Berto Guidi, detto Bertone, 88 anni, di San Benedetto in Alpe, che la fiera dei Poggi la ricorda bene, già molto prima del revival degli ultimi anni.

Berto Guidi, ci sono altre differenza tra la Fiera dei Poggi di oggi a quella da lei frequentata nella prima metà del Novecento?

"Allora si svolgeva all’imbocco della strada per l’Eremo de’ Toschi che parte dalla statale 67 del Muraglione, mentre oggi è stata rifatta due chilometri più avanti in un bel prato e in mezzo alle faggete. Poi si svolgeva sempre l’ultimo lunedì di agosto e non l’ultima domenica come ora".

La gente arrivava a piedi dai paesi vicini, ma quanto tempo impiegava?

"Due-tre ore o anche mezza giornata. Allora si partiva la mattina all’alba oppure di notte".

Ricorda qualche esempio?

"Mia moglie Maria Rabiti, oggi 94enne, che abitava da ragazza con la famiglia a Val di Stornara di Bocconi, partiva di notte con i maiali da ingrasso o coi lattonzoli, saliva verso i Monti Gemelli per arrivare al Muraglione e raggiungere la Fiera la mattina presto".

Quindi allora era una fiera di bestiame?

"C’erano soprattutto centinaia e centinaia di buoi e vacche da lavoro, ma anche pecore, capre, cavalli e asini. C’erano mercanti toscani e romagnoli, in particolare da Forlì e Castrocaro".

Perché i contadini portavano gli animali da vendere anche da così lontano?

"Essendo una fiera molto rinomata, c’era più possibilità di vendere meglio. E allora, in un’epoca di magra, guadagnare qualcosa in più voleva dire assicurare il futuro alla famiglia".

Quinto Cappelli