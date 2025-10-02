Ecco Esselunga. Subito grande afflusso: "Qui cultura del cibo, cresceremo ancora"

Il taglio del nastro era fissato per le 11.30, ma già dalle prime ore del mattino Esselunga ha aperto le porte ai suoi nuovi clienti che, senza mancare l’appuntamento, hanno affollato lo store del noto marchio lombardo per tutta la giornata, alcuni per fare la spesa inaugurale, altri solo per curiosare tra le scansie nei 1.500 metri quadrati di superficie di vendita. Il momento simbolico, alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e dei manager Esselunga, è stato rapido: troppa la folla intorno che scalpitava per entrare, bando alle formalità. Al termine, le autorità cittadine hanno varcato a loro volta le porte per il primo giro all’interno, guidate dagli addetti ai lavori che hanno illustrato spazi e offerte.

"In bocca al lupo a Esselunga per questo nuovo inizio – sono le parole del sindaco Gian Luca Zattini –. Quando apre una nuova attività è sempre una bella notizia e un arricchimento per l’intero territorio. Il punto vendita di via Ravegnana rappresenta un’importante opportunità occupazionale e una nuova offerta per la spesa dei nostri cittadini". Molto soddisfatti anche i manager del gruppo: "Questo – spiega Eugenio Neri, direttore commerciale – è il secondo negozio in Romagna dopo quello che abbiamo aperto a Ravenna lo scorso anno, mentre è il sedicesimo in Emilia-Romagna. Senz’altro questa è per noi una regione da esplorare, con tante province che restano ancora scoperte".

Ancora relativamente pochi punti vendita, insomma, ma molte potenzialità da non perdere: "Qui c’è tanta cultura dal punto di vista culinario e pensiamo, quindi, che ci sia per noi un buon margine di crescita".

E se qualcuno, dopo aver completato il suo giro tra le varie offerte sugli scaffali, potesse trovarsi a pensare che, tutto sommato, Esselunga è solo un altro supermercato come tanti, Neri ci tiene a smentirlo: "Qui c’è un’offerta diversa, molto basata sulle nostre produzioni e siamo molto attenti nella selezione dei prodotti, anche locali: un valore aggiunto che possiamo dare al cliente che approccia la nostra insegna. Da Forlì ci aspettiamo un’ottima risposta".

E la massiccia affluenza già dalle prime ore dal via lascia ben sperare chi ha scelto di investire sulla città: "Per noi è stata una festa, dedicata soprattutto alle persone che hanno lavorato e che lavorano qui: ben 81 tra nuove assunzioni e persone già addentro al nostro marchio. Pensiamo di avere un ottimo impatto sul territorio e, anche se una sola giornata è poco per fare pronostici, la clientela ci sta dando ragione".