Ecco gli ‘oscar’ del teatro dialettale: "Per la nostra lingua un successo crescente"

Il gran galà del teatro dialettale ha proclamato venerdì sera, presso la sala parrocchiale ‘Stefano Garavini’ di San Martino in Villafranca, la compagnia vincitrice della settima rassegna teatrale ‘4 sbacarêdi cun e’ nostar dialet’ (traduzione: quattro risate col nostro dialetto), organizzata dalla Pro Loco San Martèn, che ha fatto registrare per ogni spettacolo il tutto esaurito. È stata una sorte di ‘notte degli Oscar’, la più importante manifestazione a livello locale per chi ama recitare tenendo contemporaneamente viva la lingua dei nostri padri.

La Compagnia del Borgo di Faenza, con la rappresentazione ‘Frazco l’à vènt e’ Lot’ ha portato a casa la targa assegnata da una giuria di qualità seguendo i parametri del testo, recitazione, scenografia, uso del dialetto e regia. La motivazione ha sottolineato che la vittoria è dovuta a "una recitazione dal ritmo incalzante dalla prima all’ultima battuta, un’ottima dizione, personaggi credibili e non per ultimo un’eccellente regia". Inoltre, in base alle valutazioni del pubblico sono stati votati anche i migliori attori di ciascuno degli otto spettacoli.

La serata, in via Lughese, è stata aperta dall’intervento di Patrizia Carpi, presidente della Pro Loco San Martèn, e condotta da Gabriele Zelli: c’erano anche i musicisti Samuele Sangiorgi e Riccardo Monti, reduci dal festival di Sanremo con l’orchestra Santa Balera, e i giovani Nausica Naldi e Thomas Stefanelli che hanno animato il palco con i tipici balli romagnoli. "Un’edizione di successo – afferma Gilberto Laghi, ex attore e direttore artistico della manifestazione – che ha visto il pubblico divertirsi e partecipare numeroso". Presenti il deputato Jacopo Morrone e l’assessore comunale Andrea Cintorino che hanno sottolineato "l’importanza di salvaguardare e valorizzare la tradizione del dialetto romagnolo, una vera e propria lingua". Morrone si è anche ‘candidato’ a salire sul palco per imparare come diventare uno s-ciucarèn, altra figura tradizionale degli spettacoli made-in-Romagna, al ritmo delle fruste.

"Siamo cresciuti anno dopo anno fin dalla prima edizione del 2016 – spiega la presidente Patrizia Carpi – e nonostante la pausa dovuta alla pandemia Covid non abbiamo mai perso l’entusiasmo e la passione di stare insieme". Otto spettacoli, quindi, a partire dal 3 novembre scorso fino al 23 febbraio, con le migliori compagnie teatrali romagnole a sfidarsi tra battute, applausi e personaggi che hanno coinvolto il pubblico in sala, che ha votato i migliori attori della rassegna teatrale.

Il concorso chiedeva di votare l’attrice o l’attore "che u t’à fat piò divartì" e ha visto prevalere Fiorenza Nicolini (La Compagine di San Tomè), così come il veterano Doriano Bortolotti (La Cumpagnì dla Zercia). Poi Matteo Sansoni (Cumpagnì dla Parochia di Carpena), Mirella Boschi (La Broza di Cesena), Roberto Gherardelli (Doppio Gioco di Faenza), Fabio Tanesini (La Compagnia del Borgo Faenza), Alessandro Neri (Cvi de Funtanò Faenza) e Renato Carichini (Compagnia La Mulnela di Santarcangelo). Tra farse e battute, tutti hanno messo in scena simpatia e professionalità.