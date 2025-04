Ecco i certificati ora disponibili all’ufficio postale

Anche i cittadini di Tredozio possono richiedere i certificati anagrafici e di stato civile presso l’ufficio postale di via XX Settembre, interessato dal progetto Polis. Sono 15 i certificati adisponibili per i cittadini registrati dal Comune di competenza in Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato. Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno e il qr code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello.

