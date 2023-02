Ecco i dati: qui la Schlein ha perso La neoeletta conquista solo Portico

A differenza del risultato di voto nazionale, nel comprensorio forlivese è stato Bonaccini a primeggiare con il 55,77% dei voti. Un primato, quello di Bonaccini su Schlein che riguarda quasi tutti i 37 seggi allestiti nei 15 Comuni del comprensorio. Nella città di Forlì hanno votato in 2.065 per il presidente della Regione, che ha primeggiato con il 53,29% su Schlein che si è fermata a 1.810 voti. Nei singoli seggi sparsi per la città, Schlein ha fatto incetta di voti in centro storico, portando a casa 301 voti, contro i 168 di Bonaccini. Anche a Bussecchio, Carpena, Resistenza-Spazzoli e Foro Boario si è imposta, anche se con un divario nettamente minore, a Ca’ Ossi i due contendenti si sono spartiti perfettamente a metà i voti, del resto Bonaccini ha prevalso in tutti gli altri seggi della città.

Per quanto riguarda gli altri Comuni solo a Portico di Romagna si è registrato il vantaggio di Schlein su Bonaccini, 25 contro 19, in tutti gli altri comuni ha prevalso invece il presidente della Regione. Da registrare anche la vittoria, di misura con due voti in più, di Schlein su Bonaccini nel seggio di Bertinoro centro, quello dove vota la sindaca Gessica Allegni fervida sostenitrice della mozione Schlein. Anche nel seggio di Selbagnone a Forlimpopoli si sono registrati due voti in più (12 a 10) per il neo segretario Dem.

Il voto delle primarie di domenica era aperto a tutti i simpatizzanti del partito democratico, basta dichiararlo al momento del voto, mentre nei circoli si erano tenute a inizio febbraio le votazioni interne, aperte ai soli iscritti, per decidere chi fra i quattro che si erano candidati sarebbero approdati al ballottaggio di domenica. In quel caso, nel comprensorio forlivese, aveva prevalso Bonaccini con il 55,59%, seconda la Schlein con il 30,92%, terzo Cuperlo con l’8,72% delle preferenze, a chiudere la De Micheli con il 4,77% dei voti. Almeno nel forlivese e a differenza di quanto accaduto nel resto d’Italia, il voto di domenica ha, in sostanza, confermato quanto emerso dai circoli, con la Schlein che ha catalizzato su di sé le preferenze che erano andate a Cuperlo e De Micheli.

Matteo Bondi