Ecco i Ghostbusters, ‘Flaminia’ e Meg Ryan

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30.

Entra nella programmazione Ghostbusters: Minaccia Glaciale, di Gil Kenan. Il film si svolge in una torrida estate che improvvisamente viene minacciata da una forza malvagia che uccide ghiacciando il sangue nelle vene. In pieno luglio, New York viene attaccata da una tempesta gelida e sventrata da violenti aculei di ghaccio. Gli unici capaci di salvare il mondo sono gli Acchiappafantasmi. Tutto riparte da dove si era interrotto, l’iconica caserma dei pompieri dove Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd), Egon Spengler e Winston Zeddemore (Ernie Hudson) hanno iniziato la loro caccia alle forze oscure quarant’anni prima. Nel corso degli anni hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. È così che i vecchi e i nuovi Acchiappafantasmi devono unire le forze e salvare il pianeta minacciato da una seconda letale Era Glaciale.

Nuovo arrivo anche Flaminia, diretto e interpretato da Michela Giraud, è una commedia che segna il debutto alla regia dell’attrice e comica, che è anche protagonista. Flaminia De Angelis (appunto Michela Giraud) è tutto quello che una ragazza di Roma Nord dev’essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico, regalando all’intera famiglia la tanto agognata scalata sociale. Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita patinata di Flaminia piomba Ludovica (Rita Abela), la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Trentenne nello spettro autistico, Ludovica irrompe nella vita di Flaminia con la forza di un terremoto, mettendo a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo.

E’ una novità anche Coincidenze d’Amore, diretto da Meg Ryan. Il film racconta la storia di Willa e Bill (Meg Ryan e David Duchovny), due ex amanti che si rivedono dopo dieci anni dalla fine della loro storia. Il caso vuole che i due rimangano bloccati in aeroporto in piena notte a causa della neve. In questi dieci anni le loro vite hanno preso strade diverse: Willa ha continuato imperterrita a essere uno spirito libero e indipendente; mentre David si è sposato e recentemente ha anche divorziato, tant’è che sta cercando di capire come rapportarsi ora con l’ex moglie e la loro figlia. Entrambi non vorrebbero altro che tornare nelle proprie case, ma il loro incontro fa sì che inizino a parlare, ricordando il passato e gli anni trascorsi insieme. Willa e Bill si chiedono cosa sarebbe successo se non si fossero mai lasciati e quale vita avrebbero ora. Tra loro è veramente finita per sempre?

Resta in sala Un Mondo a Parte di Riccardo Milani. Michele Cortese (Antonio Albanese) è un maestro delle elementari da poco assegnato all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico, ovvero una scuola, sita nel Parco Nazionale d’Abruzzo, con un’unica pluriclasse di bambini che vanno dai 7 ai 10 anni. Aiutato dalla vice-preside Agnese (Virginia Raffaele) e dagli alunni, Michele superala sua iniziale inadeguatezza e pian piano diventa uno di loro. Quando ogni cosa inizia ad andare per il verso giusto, però, giunge un’orribile notizia: a causa delle poche iscrizioni, la scuola a giugno chiuderà per sempre...

Rimane, infine, anche Zamora, diretto da Neri Marcorè. Walter Vismara (Alberto Paradossi) è un ragioniere preciso e abitudinario. Quando la ditta per cui lavora chiude, il ragioniere si ritrova a lavorare per un’altra azienda, che ha un approccio molto differente dalla prima. Il suo nuovo posto di lavoro, infatti, si trova nella dinamica e avveniristica Milano e il suo capo è il Cavalier Tosetto (Giovanni Storti), un imprenditore moderno e arguto.