Ecco ‘I mangiari dell’infanzia’

Graziano Pozzetto, giornalista, scrittore, ricercatore e gastronomo ha dato alle stampe ‘I mangiari dell’infanzia’ (Il Ponte Vecchio). Pozzetto, è da sempre un divulgatore appassionato della cultura delle Romagne ’al plurale’. Ha al suo attivo 40 libri, centinaia di articoli e saggi oltre a 3.000 incontri di divulgazione e promozione. Tra i fondatori storici di Arci Gola poi Slow Food, come ha scritto Alfredo Antonoros "ha dedicato una vita alla ricerca per difendere la cucina tradizionale, quella povera, sommersa, contadina e domestica e i suoi prodotti". La gastronomia romagnola purtroppo è stata omologata e devastata in parte dagli ‘spadellatori’ (termine coniato proprio da Pozzetto) che imperversano in TV e sul web e imitati dai cuochi giovani. Pozzetto ama invece quella identitaria, di radici contadine che esiste e resiste in varie aree gastronomiche. E per raggiungere l’obiettivo, dedicando il libro all’amico Tonino Guerra, ha raccolto le firme di 18 esperti viventi (tra i quali Brancaleoni, Capatti, Corelli, Gabici, Giorgi, Meldini, Paolini e Zanarini) e di chi non c’è più come Foschi, don Fuschini, Guerra, Manzoni, Quondomatteo e Spallicci da sempre suoi punti di riferimento, sul cibo dell’infanzia, i piatti della mamma o della nonna per evocare colori e sapori, storie e leggende della cucina romagnola. Lettura godevole e obiettivo raggiunto.

Oscar Bandini