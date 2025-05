Ecco i ‘Mercoledì in corso’. Saranno di più, ben 12. Sere a tema e tanti eventi

Gli appuntamenti in centro serali estivi quest’anno prendono il nome di ‘Mercoledì in corso’, un po’ perché sono un work in progress continuo, ma soprattutto perché la grande novità di questo 2025 è che ogni settimana uno dei corsi principali del centro – corso Diaz, corso Garibaldi, corso Mazzini e corso della Repubblica – verrà appositamente chiuso al traffico e pedonalizzato per la festa. Naturalmente, piazza Saffi e le zone limitrofe saranno sempre interessate dalle manifestazioni.

Altra novità: si inizia prima, già questo mercoledì 21 maggio, e si finisce a settembre con ben 12 appuntamenti in programma, di cui però sono stati svelati solo i primi 6, cioè fino a fine giugno. Il lavoro di organizzazione è iniziato mesi fa con la richiesta di manifestazioni di interesse e progetti a esercenti, associazioni e anche singoli cittadini. "Sono così giunte oltre 80 proposte – conferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –. che hanno permesso agli organizzatori e agli uffici di riempire ognuna delle serate con almeno una ventina di eventi".

Ogni serata è stata pensata con un tema dominante a cui associare le attività, ma in generale nel corso dei 12 appuntamenti, che si susseguiranno a maggio, giugno, luglio e settembre, ci si potrà ritrovare in centro per condividere il piacere di una passeggiata o di un aperitivo, di una cena sotto le stelle o di una frizzante esibizione live.

"Con i Mercoledì in Corso – continua Bongiorno – abbiamo voluto lanciare una nuova sfida: coinvolgere non soltanto le attività del centro storico e gli esercenti dei quattro corsi principali, per dare vita tutti i mercoledì a una grande festa a cielo aperto, ma mettere in rete e valorizzare ogni singola risorsa di questa città. Una città caratterizzata da un grande fermento, ricca di opportunità ed eccellenze".

Mercoledì 21 si parte con una serata scoppiettante tra buskers e artisti di strada lungo corso Diaz e una scenografia di grande impatto in piazza Saffi, con un mercatino di prodotti tipici organizzato da Casa Romagna, le performance culinarie delle Mariette artusiane, il panificio Camillo e la ricca offerta di giochi e servizi educativi dei centri estivi forlivesi.

Poi il 28 maggio si prosegue con la pedonalizzazione di corso Garibaldi, esibizioni live organizzate dall’istituto musicale ‘Angelo Masini’, giochi di ruolo e l’apertura di suggestivi giardini privati grazie alla collaborazione con l’associazione promotrice di Zardin. Mercoledì 4 giugno protagonista sarà corso della Repubblica, con una serata dedicata alla musica e al ballo. Tantissime le scuole di ballo in pista, dal tango alla zumba, dalla danza del ventre agli spettacoli di pole dance. Mercoledì 11 giugno corso Mazzini e piazza Cavour si animeranno con eventi per tutti i gusti e tutte le età. Grazie alla collaborazione con il Centro per le Famiglie e la Biblioteca Saffi, sono previste letture per i più piccoli con i volontari di Nati per leggere. Presso la Torre Numai, sarà possibile partecipare allo spettacolo comico di Sgabanaza. Infine, in Ppazza Cavour, andranno in scena la buona cucina dei vari locali del luogo, tanta musica dal vivo e le bancarelle di un ricco mercatino vintage.

Alcuni esercenti hanno chiesto di poter sospendere il regolamento comunale che vieta il consumo di bevande in vetro per strada, ma la richiesta è stata respinta, mentre verrà realizzato un monitoraggio per verificarne l’effettiva interferenza del divieto con la buona riuscita degli eventi.

