Ecco i ’Quaderni forlivesi’

L’editore Massimo Missiroli ha annunciato la nascita di una nuova collana di libri dedicata alla sua città natale, Forlì. Alla base c’è un personale progetto chiamato ‘Cerca e ricerca’, con cui Missiroli ha esplorato biblioteche reali e virtuali in tutto il mondo per scovare libri e testi (alcuni risalenti addirittura al 1600) che raccontano la storia e la cultura di Forlì. Molti testi erano digitalizzati in pdf e disponibili solo in questo formato, ma chi desidera leggere su carta, evidenziare e sfogliare le pagine non poteva farlo. La collana non è composta da semplici ristampe anastatiche. Ogni volume è il frutto di un attento editing realizzato dallo stesso Missiroli, che ha scelto due formati distinti: il formato classico (12,5x15) e il formato A5 (15x21). I libri sono pubblicati tramite la piattaforma Amazon Kdp, il che li rende facilmente accessibili a un pubblico globale. Attualmente, la collana comprende sei volumi, ma nel prossimo futuro ne usciranno altri. I titoli disponibili oggi sono: ‘Caterina Sforza, tragedia in cinque atti’, ‘Lettera istorica contenente il prodigio operato in Forlì da Maria Vergine’, ‘Disegni diversi inventati e delineati da Giovanni Giardini da Forlì, Argentiere di Palazzo Apostolico’, ‘Caterina Riario Sforza e Cesare Borgia, Dramma Storico in Tre atti’, ‘Iscrizioni nella città di Forlì e suo territorio dal 1180 al 1800’, ‘La speranza, aerostato costruito a Forlì nell’anno 1809’. Alcuni sono romanzi, altri saggi, altri ancora resoconti storici. I ‘Quaderni forlivesi’ sono un modo unico per riscoprire il patrimonio storico e culturale attraverso i secoli, tramite un formato comodo e accessibile.

Alessandro Mambelli