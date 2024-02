Ecco i ’sei scrigni culturali privati’: dalla Fumettoteca al museo Baldini

Forlì arricchisce ulteriormente il suo panorama culturale con la mappa dei ’Sei scrigni culturali privati’, esposta al Museo San Domenico.

Ideata dall’assessore alla Cultura Valerio Melandri, questa cartina nasce per valorizzare quelle piccole realtà culturali oltre le linee del centro storico, promettendo di offrire ai visitatori un percorso emozionante e originale.

"Rappresentano dei veri e propri tesori nascosti, custoditi da individui appassionati che hanno dedicato tempo, impegno e cuore nella creazione di collezioni uniche e senza tempo", commenta Melandri. Le realtà inserite all’interno della mappa sono: Museo Ercole Baldini (viale Bologna 325, Villanova); Museo del Plaustro – Fattoria la Capanna del Drago (via del Prete 5, Villagrappa); Museo dei Mestieri (via Veclezio 50/E, Vecchiazzano);

- Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ (via Eugenio Curiel 51); Museo delle Ferrovie (via Colombo); Museo Dante Foschi (via Maroncelli 3, Casa del Mutilato).