Ecco i temi degli sponsor: cibo, ambiente, moda e teatro

Entra sempre più nel vivo il nostro ‘Campionato di giornalismo’ e alcuni sponsor hanno pensato di suggerire agli studenti possibili argomenti sui quali riflettere nei testi che invieranno alla redazione. Alea Ambiente, ad esempio, propone di ragionare sul seguente tema: "Promuovere una cultura ambientale tra i cittadini implica la diffusione di buone pratiche, ma anche combattere l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno diffuso che purtroppo caratterizza molti ambienti urbani e naturali dell’Italia. Quali strumenti e azioni ritieni possano essere efficaci per contrastarlo e per dissuadere gli adulti e i più piccoli da comportamenti che imbruttiscono la città e danneggiano l’ambiente?".

Anche Coldiretti Forlì-Cesena mette in campo un argomento fortemente connesso con l’ambiente, visto sotto l’aspetto dell’alimentazione: "Cibo, convivialità e tradizione: raccontaci il tuo piatto casalingo preferito e cosa ti ricorda. I piatti della tradizione, cucinati e consumati in famiglia con ingredienti sani e stagionali antispreco". Confcooperative Romagna, da parte sua, vorrebbe che i ragazzi ragionassero sul tema della collaborazione e della sostenibilità sia sociale che ambientale, per trovare insieme possibili soluzioni volte ad una crescita benefica per la natura e per le piccole comunità. Forlì Ambiente lascia i ragazzi liberi di esprimersi nel campo che preferiranno affrontare, ma anche per loro la parola chiave è ‘sostenibilità’: la coop, infatti, è da tempo impegnata in una vasta gamma di servizi legati all’ambiente e allo smaltimento dei rifiuti, in un’ottica di azione a impatto zero. Accademia PerdutaRomagna teatri, società gestrice dei teatri Diego Fabbri, il Piccolo e Dragoni, sempre nell’ottica di avvicinare i giovanissimi al mondo del teatro ha dato ai ragazzi l’opportunità di assistere agli spettacoli in cartellone: un tema questo che, se vorranno, potranno sviscerare nei loro articoli. Sta per prendere il via, il prossimo 4 marzo, la nuova mostra al San Domenico, promossa da Civitas Forlì, uno dei nostri sponsor di quest’anno: la mostra è dedicata alla moda nell’arte: un tema molto attuale che, se desidereranno, i nostri cronisti in erba potranno decidere di trattare secondo il loro sguardo originale. E fra chi sostiene il campionato c’è infine La Bcc ravennate forlivese e imolese. Una squadra vincente.