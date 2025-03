Ecco i tre nuovi vini targati Maurizio Costa

Maurizio Costa, lughese di nascita, ha insegnato composizione architettonica alla facoltà di architettura della Sapienza di Roma ed è stato imprenditore di caratura internazionale. Ma nella sua Romagna, in particolare nel territorio di Modigliana, ha voluto realizzare nel 2001 l’azienda vitivinicola ‘Torre San Martino’, dal nome di un’antica torre medievale, con 14 ettari di vigneto collocati all’interno di oltre 100 ettari di proprietà. ‘Torre 1922’ è invece il nome di punta di un antico vigneto messo in attività quell’anno, che ha dato il nome al prodotto di punta della cantina, appunto il ‘Sangiovese Modigliana – Vigna 1922’. Ora il nome è cambiato in ‘Cantina Maurizio Costa di Modigliana’, per la volontà dei figli Angelo e Francesco di dedicarla al padre fondatore, scomparso nel 2021.

Al Crazy Pizza, il locale milanese di proprietà di Flavio Briatore, sono stati recentemente presentati e firmati dall’enologo Donato Lanati tre vini della cantina, che si propone come nuova protagonista nel panorama enologico nazionale, e riferimento per un territorio in vivace fermento nell’entroterra collinare forlivese. Prosegue da cinque anni la proficua collaborazione con l’enologo Lanati e l’agronomo Andrea Paoletti per la realizzazione di una nuova idea di vino messo a dimora in terreni poveri ma generosi, con versanti collinari esposti verso il mare, vini rari e pregiati.

Tra i vini di punta della cantina compare Floss, Rubicone IGT Rosso 2021, un Cabernet Franc in purezza, colore rosso carminio deciso, con sfumature granate; all’olfatto ricorda la frutta rossa di bosco, la marasca e qualche nota di viola, seguono note minerali; in bocca il tannino è ben presente ma armonico e vellutato. Poi Cento, Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020, 100% Sangiovese, rosso carminio, all’olfatto fruttato, con note di ciliegia, mora e susina; in bocca è fresco e con una buona sapidità, chiude con un tannino definito ma armonico e si distingue per la sua eleganza complessiva. Infine Modi, Rubicone IGT Rosso 2021, omaggio alla sua terra d’origine già nel nome: è un prezioso blend di Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, colore rosso carminio con riflessi violacei; all’olfatto è complesso, note fruttate di amarena e ciliegia sotto spirito che chiudono con rimandi a sentori speziati di pepe bianco; in bocca è morbido e caldo, con una buona persistenza e tannini arrotondati.

Giancarlo Aulizio