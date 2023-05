Ecco i vincitori del premio ’Caterina Sforza’

Si è conclusa domenica nel rinascimentale Palazzo pretorio di Terra del Sole la mostra concorso ‘Alla corte dei Medici – la moda, la bellezza, gli amori’, promossa da Logos e inserita nel circuito espositivo del grande evento ‘L’arte della moda’, in corso ai musei San Domenico di Forlì. Il salone dei commissari ha ospitato la proclamazione dei vincitori della 4ª edizione del premio d’arte Caterina Sforza e la prima del premio Cosimo I de’ Medici. Ad annunciare i nomi dei più apprezzati dalla commissione giudicante, le curatrici della mostra Marilena Spataro, ideatrice e anima della manifestazione, e Francesca Caldari, dalla scorsa edizione preziosa curatrice e organizzatrice.

Nell’agone che ricorda la tigre di Forlì nonché signora Imola si è aggiudicata il primo posto nella categoria pittura la rodigina Orianna Astolfi, paesaggista capace di conquistare 51 punti e il pieno consenso della critica. Che ne ha apprezzato le "felici intuizioni cromatiche" che alternano "toni neutri e colori brillanti", l’originale tecnica che contrappone "spessi segni di spatola e pennellate con sottili velature trasparenti", e ancora il "tenue contrasto di fascino e piacevolezza". Nella categoria scultura si è imposta l’imolese Elena Modelli, con il punteggio di 51. Scultrice e ceramista, con una lunga storia di educatrice d’infanzia, l’artista è stata scelta proprio per la capacità di "esplorare gli aspetti più genuini dell’animo umano che caratterizzano l’infanzia". Il premio Cosimo I dei Medici è stato assegnato al romano Francesco Ponzetti con un punteggio di 52. Amante del bello e dotato di grande manualità, "nel 2012 ha introdotto nelle sue opere la sabbia, elemento oggi essenziale, che dona a loro un aspetto materico e una sensazione come di tessuto vellutato". Tra i premiati anche molti artisti che si sono distinti per un punteggio molto alto, con poco scarto con quello dei tre vincitori: si tratta di Daniela De Carlo, Svitlana Itsenko, Barbara Cotignoli, Amalia Volanti, Luciano Cantoni, Paolo Graziani, Margherita Torricelli, Laila Scorcelletti. Per la categoria premi speciali, due menzioni per la sezione fotografia sono andate a Laura Calvelli e Marina Carlini. Tributo alla carriera a Luciana Ceci "per il suo grande impegno artistico in moltissimi ambiti espressivi delle arti figurative oltre che per essersi distinta nelle edizioni del Premio Caterina Sforza per il plauso della critica".

I tre artisti vincitori e i menzionati esporranno al Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme dal 26 maggio al 7 giugno. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza dell’assessore comunale Catia Conficoni, di Luigi Pieraccini e Andrea Bandini, rispettivamente presidente e vicepresidente della Pro loco medicea. Prologo con la presentazione del libro del medico psichiatra Pierluigi Moressa, ‘Caterina Sforza, Potere e bellezza nel Rinascimento’.

Francesca Miccoli