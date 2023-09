Ecco i vincitori del premio ’Ibrida’

Al termine dell’8ª edizione di Ibrida - Festival di Arti Intermediali curato da Vertov Project, sono stati assegnati i premi ai vincitori di Ibrida Forlì Video Art Prize. Una giuria internazionale ha assegnato il premio a 1 MTHMIN di Ethann Ne´on (Belgio). Sono state inoltre assegnate tre menzioni speciali a: ‘ Rage’ di Katherina Sadovsky (Russia), ‘Hungry Ghost’ di Guido Devadder (Belgio) e ‘Inexpressible’ di U´rsula San Cristo´bal (Cile Spagna). È stato infine assegnato il premio per una residenza in Fabrica all’artista ‘under 25’ Brecht De Cock (Belgio) che ha realizzato ‘Artifacts of you, artifacts of me’